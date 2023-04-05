На Закарпатье запустили Таможню в смартфоне: очереди на границе можно проверить в два клика

На Закарпатье презентовали и запустили в тестовом режиме онлайн-ресурс Таможня в смартфоне. Приложение содержит все сервисы таможни — здесь можно следить за ситуацией на границе онлайн, найти калькулятор растаможки авто и даже узнать условия перевозки домашних животных.

Проект Таможня в смартфоне разработали для комфортного пересечения границы. Закарпатье граничит с четырьмя европейскими странами. Здесь действует 19 пунктов пропуска. Ежемесячно границу через них проезжает почти полмиллиона человек. И с сегодняшнего дня у них будет быстрый доступ к информации — всего в два клика.

— Мы не потратили на создание этого онлайн-ресурса ни копейки. Работали над ним наши сотрудники вместе со специалистами департамента цифровизации Гостаможслужбы в течение двух месяцев. Перед этим мы объехали пункты пропуска и увидели, с какими проблемами сталкиваются украинцы, пересекая границу. Концепцию проекта Таможня в смартфоне поддержала Гостаможслужба Украины, — рассказал Фактам ICTV и. о. начальника Закарпатской таможни Александр Семирга.

На платформе Таможня в смартфоне информацию об очередях на границе будут обновлять каждый час. Посоветуют, какой пункт пропуска выбрать, чтобы пересечь как можно быстрее границу. Можно еще и проложить удобный к нему маршрут.

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Кроме того, в приложении есть онлайн-калькулятор растаможки автомобиля.

— На этой платформе есть возможность самостоятельно предварительно заполнить декларацию, когда осуществляете ввоз автомобиля. Без привлечения таможенного брокера. И основные требования, условия и рекомендации, которые помогут вам это сделать легко. Можно быстро подготовиться к прохождению контроля и пройти его, — добавляет Семирга.

Сразу с телефона теперь можно подать не только декларацию о ввозе авто, но и гуманитарной помощи. Или же узнать правила и условия перевозки домашних животных. Здесь найдете контакты всех таможенных подразделений.

— Важной функцией является возможность обращения в Закарпатскую таможню прямо с ресурса. Вам необходимо просто ввести свои контактные данные и задать вопрос. Мы надеемся, что эта функция позволит получить обратную связь от граждан как о работе таможни, так и о функционировании ресурса. Обращения граждан наши работники будут мониторить 24/7. На них отведено минимальное время обработки, — говорит Александр Семирга.

Кроме этого, на портале есть разъяснения и ответы на самые распространенные вопросы, возникающие при пересечении границы. Предусмотрен блок с информацией для предпринимателей, субъектов внешнеэкономической деятельности. С этого ресурса у них есть возможность зайти на веб-портал Единое окно.

Функционал онлайн-ресурса таможенники будут расширять, учитывая запросы путешественников. И не исключают: свой опыт, если он будет успешным, распространят на всю Украину.

— Реализация этого проекта предусматривает трехмесячный тестовый период. За эти три месяца, которые впереди, хотим максимально собрать информацию, насколько он полезен, какие есть недоработки. Возможно, ошибки, которые мы не учли. Ожидаем обратной связи от всех, кто будет им пользоваться, — говорит руководитель таможни.

Ссылка на Таможню в смартфоне можно найти на сайте Закарпатской таможни и на ее страницах в соцсетях. Чтобы о нем как можно быстрее узнало как можно больше людей, таможенники установят перед пунктами пропуска дорожные знаки с четким QR-кодом.