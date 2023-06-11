Илон Маск нанял 14-летнего мальчика для работы в SpaceX. Парень уже почти окончил университет, и готов приложить руку к созданию ракет.

И хотя Кайран Куази из Калифорнии не может водить авто, формально он уже сотрудник SpaceX в подразделении Starlink. Прямо сейчас он получает степень в области компьютерных наук и инженерии.

Родители увидели уникальность своего ребенка еще в 2 года — тогда он уже говорил полными предложениями. В школе педагоги выяснили, что ему нужна другая форма обучения.

Примечательно, что Кайран уже успел поработать в Intel Labs — он был единственным студентом-стажером в команде.

Сам парень не считает, что он упустил детство — он ценит возможность получить тот опыт, который недоступен для его сверстников. Впрочем, сейчас Куази живет со своей мамой, которая была его самой большой поддержкой.

На фоне будущей работы мальчика в SpaceX, семя готовится к переезду в Вашингтон.

Сменой сотрудников своих компаний часто занимается и сам Илон — особенно, когда это касается топ-менеджеров. К примеру Маск покинул пост главы Twitter спустя более чем 6 месяцев. Миллиардер долго решался на этот шаг, и теперь его кресло займет Линда Яккарино. Миллиардер сможет больше уделять внимание другим своим компаниям — Neuralink, Tesla и SpaceX.