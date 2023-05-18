Роботы Tesla Bots научились запоминать локации и повторять человеческие движении. Компания Илона Маска показала улучшения в своих разработках человекоподобных роботов на видео.

Так, в ролике Tesla Bots способны ходить без запинок, поднимать вещи и распознавать предметы. С помощью видео Илон хочет заинтересовать акционеров — он признался, что команда записала его накануне вечером.

Напомним, что робот Tesla был представлен только в прошлом году на конференции компании. Тогда показали только базовую версию, которая едва могла ходить вперед. Они предназначены для сборок автомобилей компании на производственной ленте. В видео показали, Tesla Bot собирает предметы из одного контейнера и перекладывает в другой.

О начале производстве пока ничего не известно, но у Маска есть большие планы на эту разрабтку. В теории, робты смогут заменить сотни и тысячи рабочих на заводах миллиардера.

Маск недавно показывал и другую свою разработку — Tesla Cybertruck с каркасом и лопатами на борту выставили на радость публике на церемонии начала постройки нового завода компании. Сам Илон ранее заявлял, что производство долгожданного пикапа начнется не раньше 2024 года.