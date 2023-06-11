Ілон Маск найняв 14-річного хлопчика для роботи в SpaceX. Хлопець уже майже закінчив університет, і готовий докласти руку до створення ракет.

І хоча Кайран Куазі з Каліфорнії не може водити авто, формально він уже співробітник SpaceX у підрозділі Starlink. Прямо зараз він здобуває ступінь у галузі комп’ютерних наук та інженерії.

Батьки побачили унікальність своєї дитини ще у 2 роки – тоді він уже говорив повними реченнями. У школі педагоги з’ясували, що йому потрібна інша форма навчання.

Примітно, що Кайран уже встиг попрацювати в Intel Labs – він був єдиним студентом-стажером у команді.

Сам хлопець не вважає, що він втратив дитинство – він цінує можливість отримати той досвід, який недоступний для його однолітків. Утім, зараз Куазі живе зі своєю мамою, яка була його найбільшою підтримкою.

На тлі майбутньої роботи хлопчика в SpaceX, сім’я готується до переїзду у Вашингтон.

Зміною співробітників своїх компаній часто займається і сам Ілон – особливо, коли це стосується топменеджерів. Наприклад, Маск залишив посаду глави Twitter через більш ніж 6 місяців. Мільярдер довго наважувався на цей крок, і тепер його крісло займе Лінда Яккаріно. Мільярдер зможе більше приділяти увагу іншим своїм компаніям – Neuralink, Tesla і SpaceX.