Марк Цукерберг похвалился стальным прессом на тренировке с профессиональными бойцами. Миллиардер серьезно отнесся к поединку с Илоном Маском и теперь показал свою форму.

Так, Марк показал, как позирует в зале с одними из главных звезд UFC Исраэлем Адесанья и Алексом Волкановски, которые прилетели к нему в Северную Калифорнию после турнира UFC 290 в Лас-Вегасе.

Трио отрабатывало приемы на матах, чтобы Цукерберг достойно показал себя в октагоне против Илона. Очевидно, что глава Meta и профессиональные бойцы потренировались на славу — на снимках заметно, что они все мокрые от пота.

— Для меня большая честь тренироваться с вами, ребята! — подписал фото Марк.

Напомним, что Илон также не ждет поединка сложа руки — Маск нашел себе тренера для борьбы в октагоне со своим конкурентом. Он принял предложение от трехкратного чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера.

Правда, глава Twitter трезво оценивает свои шансы на победу. Илон выше и тяжелее Марка, но глава Meta владеет джиу-джитсу и в отличной форме.