На сервис TikTok подали в суд после смерти двух девушек, которые брали участие в вызове Blackout Challenge. Инцидент случился на фоне популярности видео в приложении, где подростки душат себя до потери сознания.

Сообщается, что погибли 8-летняя Лалани Эрика Уолтон и 9-летняя Арриани Джайлин Арройо — они неудачно скопировали тренд из соцсети. Иск на сервис подали в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

Одно из самых популярных приложений в мире обвиняют в неправильной работе алгоритмов — TikTok рекомендовал девочкам видеоролики с удушением, из-за чего они решили испытать тренд на себе.

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8-летнюю девочку обнаружили над своей кроватью, и после анализа ее планшета стало известно, что она смотрела видео с трендом Blackout Challenge.

Арройо также нашли мертвой на поводке собаки в подвале дома.

Это не первые случаи подобных трагедий — уже известно о как минимум четырех инцидентах, жертвами которых стали подростки 10-14 лет.

— TikTok, несомненно, знал, что смертельный вызов Blackout Challenge распространяется через их приложение, а также то, что их алгоритм специально скармливал Blackout Challenge детям, — сообщается в жалобе Центра защиты жертв социальных сетей.

Представители TikTok уже ответили на обвинения, и заявили, что вызов с удушением уже был популярным, и о нем пользователи знают не благодаря соцсети.

— Мы следим за безопасностью пользователей, и немедленно удалим соответствующий контент, если он будет обнаружен, — заявили в компании.

Это уже не первый опасный челлендж в TikTok — в 2017 году был известен тренд Tide Pod, из-за которого подростки ели капсулы со стиральным порошком.

В июне у сервиса были и другие проблемы, связанные с безопасностью — TikTok обвинили в слежке за пользователями. Слив корпоративных документов показал, что сотрудники соцсети в Китае имели доступ к личной информации пользователей.