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Для подкастов и лекций: YouTube упрощает ускорение видео

18 июля 2023, 13:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
YouTube
Источник: Unsplash

YouTube тестирует упрощение использования функции ускорения видео. Изменения коснутся пользователей со смартфонами.

Многие ролики пользователи включают со скоростью 2х, чтобы не тратить время впустую и получить информацию быстрее. После изменений для ускорения видео нужно будет использовать жесты. 

Сейчас это делается с помощью касания экрана для отображения элементов управления. Затем пользователь нажимает на настройки и выбирает строку Скорость воспроизведения.

Это довольно долгий процесс, особенно, если смотреть ролики каждый день и повторять процедуру каждый раз.

Совсем скоро в YouTube появится функция длинного нажатия для ускорения в 2 раза. Нужно только коснуться экрана на несколько секунд. Сервис уже доступен для подписчиков YouTube Premium пока только в виде теста — он продлится до 13 августа. 

В дополнение к этому, YouTube тестирует блокировку экрана, чтобы случайные нажатия не ставили ролик на паузу.

Впрочем, далеко не все сервисы идут навстречу пользователям — ранее Илон Маск рассказал о боте, который ищет члены в Twitter. Программа ищет фото с контентом для взрослых, и если это незаконный снимок, то его оперативно удаляют. Сам миллиардер признался, что бот часто путает члены с ракетами.

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