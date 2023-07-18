YouTube тестирует упрощение использования функции ускорения видео. Изменения коснутся пользователей со смартфонами.

Многие ролики пользователи включают со скоростью 2х, чтобы не тратить время впустую и получить информацию быстрее. После изменений для ускорения видео нужно будет использовать жесты.

Сейчас это делается с помощью касания экрана для отображения элементов управления. Затем пользователь нажимает на настройки и выбирает строку Скорость воспроизведения.

Это довольно долгий процесс, особенно, если смотреть ролики каждый день и повторять процедуру каждый раз.

Совсем скоро в YouTube появится функция длинного нажатия для ускорения в 2 раза. Нужно только коснуться экрана на несколько секунд. Сервис уже доступен для подписчиков YouTube Premium пока только в виде теста — он продлится до 13 августа.

В дополнение к этому, YouTube тестирует блокировку экрана, чтобы случайные нажатия не ставили ролик на паузу.

Впрочем, далеко не все сервисы идут навстречу пользователям — ранее Илон Маск рассказал о боте, который ищет члены в Twitter. Программа ищет фото с контентом для взрослых, и если это незаконный снимок, то его оперативно удаляют. Сам миллиардер признался, что бот часто путает члены с ракетами.