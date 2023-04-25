Многие украинцы после масштабного вторжения России в Украину отказались от потребления российского контента. Это касается чтения книг, прослушивания музыки, фильмов и сериалов на языке агрессора. Как убрать российский контент в YouTube – читайте в материале.
Как убрать российский контент в YouTube и почему это сложно
На YouTube нет языковых настроек, поэтому даже если искать там контент именно на украинском языке, рано или поздно сервис может подкинуть русскоязычное видео. А если вы их будете смотреть, то выдача у вас станет почти вся на русском. Ведь российского контента больше, чем украинского.
Как убрать российский контент в YouTube: пошаговая инструкция
Если вы хотите отказаться от потребления российского контента, следуйте таким шагам:
- Удалите из поиска и истории просмотры видео на русском языке.
- Проверьте подписки и удалите все российские каналы.
- Всегда нажимайте на кнопку Не интересует канал (если видео на русском) на главной странице сервиса.
- Такую процедуру повторяйте регулярно, чтобы YouTube не решил, что пришло время предложить что-нибудь на русском.
- Отдавайте предпочтение украинскому или англоязычному контенту, полностью откажитесь от просмотров видео на русском.
Таким образом уже через несколько месяцев российский контент почти полностью исчезнет из вашей выдачи в YouTube.
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