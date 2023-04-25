Многие украинцы после масштабного вторжения России в Украину отказались от потребления российского контента. Это касается чтения книг, прослушивания музыки, фильмов и сериалов на языке агрессора. Как убрать российский контент в YouTube – читайте в материале.

Как убрать российский контент в YouTube и почему это сложно

На YouTube нет языковых настроек, поэтому даже если искать там контент именно на украинском языке, рано или поздно сервис может подкинуть русскоязычное видео. А если вы их будете смотреть, то выдача у вас станет почти вся на русском. Ведь российского контента больше, чем украинского.

Как убрать российский контент в YouTube: пошаговая инструкция

Если вы хотите отказаться от потребления российского контента, следуйте таким шагам:

Удалите из поиска и истории просмотры видео на русском языке. Проверьте подписки и удалите все российские каналы. Всегда нажимайте на кнопку Не интересует канал (если видео на русском) на главной странице сервиса. Такую процедуру повторяйте регулярно, чтобы YouTube не решил, что пришло время предложить что-нибудь на русском. Отдавайте предпочтение украинскому или англоязычному контенту, полностью откажитесь от просмотров видео на русском.

Таким образом уже через несколько месяцев российский контент почти полностью исчезнет из вашей выдачи в YouTube.