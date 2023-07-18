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Для подкастів і лекцій: YouTube спрощує прискорення відео

18 Липня 2023, 13:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
YouTube
Джерело: Unsplash

YouTube тестує спрощення використання функції прискорення відео. Зміни торкнуться користувачів зі смартфонами.

Багато роликів користувачі вмикають зі швидкістю 2х, щоб не витрачати час даремно й отримати інформацію швидше. Після змін для прискорення відео потрібно буде використовувати жести.

Зараз це робиться за допомогою торкання екрана задля відображення елементів управління. Потім користувач натискає на налаштування і вибирає рядок Швидкість відтворення.

Це досить довгий процес, особливо, якщо дивитися ролики щодня і повторювати процедуру щоразу.

Зовсім скоро в YouTube з’явиться функція довгого натискання для прискорення удвічі. Потрібно лише торкнутися екрана на кілька секунд. Сервіс уже доступний для підписників YouTube Premium поки що тільки у вигляді тесту – він триватиме до 13 серпня.

На додаток до цього, YouTube тестує блокування екрана, щоб випадкові натискання не ставили ролик на паузу.

Утім, далеко не всі сервіси йдуть назустріч користувачам – раніше Ілон Маск розповів про бота, який шукає члени у Twitter. Програма вишукує фото з контентом для дорослих, і якщо це незаконний знімок, то його оперативно видаляють. Сам мільярдер зізнався, що бот часто плутає члени з ракетами.

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