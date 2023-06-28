В Украине появится мобильное приложение для детей — оно получило название Мрія. Новинку представят уже осенью 2023 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Раде в честь Дня Конституции.

— Мы создадим еще одну систему — украинскую Мрію. Приложение будет поддерживать все, что касается родителей и ребенка. Услуги, которые нужны родителям и их ребенку. К примеру, развитие и образование. Это безопасность и контакт с государством, — заявил лидер страны.

Сервис поможет детям получать знания из любого уголка планеты, и в процессе обучения им будет помогать искусственный интеллект.

Зеленский добавил, что разработкой занимается Минцифры. Министерство уже создало приложение Дія, в котором уже есть все важные для граждан страны услуги.

В июне также анонсировали новые услуги в Дії для украинцев. Среди них — возмещение вкладов для тех, у кого средства остались внутри банков-банкротов, растаможка авто, изменение места жительства, перерегистрация авто и получение документов об образовании.

Изменения станут доступными в ближайшее время, и они направлены на облегчение предоставления административных услуг украинцам.