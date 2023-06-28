В Україні з’явиться мобільний додаток для дітей – він отримав назву Мрія. Новинку представлять уже восени 2023 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в Раді на честь Дня Конституції.

– Ми створимо ще одну систему – українську Мрію. Додаток підтримуватиме все, що стосується батьків і дитини. Послуги, які потрібні батькам та їхній дитині. Наприклад, розвиток і освіта. Це безпека і контакт із державою, – заявив лідер країни.

Сервіс допоможе дітям отримувати знання з будь-якого куточка планети, і в процесі навчання їм допомагатиме штучний інтелект.

Зеленський додав, що розробкою займається Мінцифри. Міністерство вже створило застосунок Дія, у якому вже є всі важливі для громадян країни послуги.

У червні також анонсували нові послуги у Дії для українців. Серед них – відшкодування вкладів для тих, у кого кошти залишилися всередині банків-банкрутів, розмитнення авто, зміна місця проживання, перереєстрація авто та отримання документів про освіту.

Зміни стануть доступними найближчим часом, і вони спрямовані на полегшення надання адміністративних послуг українцям.