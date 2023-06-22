В ближайшее время в приложении Дія появятся пять новых услуг. Речь идет о растаможивании авто, изменении места жительства и не только.

В Минцифры отметили, что они продолжают цифровизировать самые популярные сервисы, чтобы украинцы не ходили по госучреждениям и забыли об очередях.

Какие сервисы появятся в Дії:

Возмещение вкладов. Вкладчики обанкротившихся банков вскоре смогут подать заявление в приложении о возмещении своих вкладов. Сейчас Минцифры работает над услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов.

Вкладчики обанкротившихся банков вскоре смогут подать заявление в приложении о возмещении своих вкладов. Сейчас Минцифры работает над услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов. Растаможка авто. В Минцифры дорабатывают закон, после чего его должна принять Верховная Рада.

В Минцифры дорабатывают закон, после чего его должна принять Верховная Рада. Изменение места жительства. После изменения места жительства изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

После изменения места жительства изменение статуса в реестре будет происходить автоматически. Перерегистрация авто в случае купли-продажи. Вскоре в Дії это можно будет сделать в несколько щелчков и с помощью QR-кода. Продавец и покупатель смогут оформить договор в приложении и подписать его после проверки Главным сервисным центром.

Вскоре в Дії это можно будет сделать в несколько щелчков и с помощью QR-кода. Продавец и покупатель смогут оформить договор в приложении и подписать его после проверки Главным сервисным центром. Документы об образовании. Сейчас идет работа над тем, чтобы стали доступны аттестаты и дипломы. Документами можно будет воспользоваться при поступлении в высшие учебные заведения или при трудоустройстве.

Совсем недавно в Дії появилась новая функция — отмена ФЛП. Главное преимущество — скорость и удобство, однако пока что новинка доступна как бета-тест.