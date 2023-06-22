Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Растаможка авто, документы об образовании и не только: в Дії появится 5 новых услуг

22 июня 2023, 19:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Дія, телефон
Источник: Pexels

В ближайшее время в приложении Дія появятся пять новых услуг. Речь идет о растаможивании авто, изменении места жительства и не только.

В Минцифры отметили, что они продолжают цифровизировать самые популярные сервисы, чтобы украинцы не ходили по госучреждениям и забыли об очередях.

Какие сервисы появятся в Дії:

  • Возмещение вкладов. Вкладчики обанкротившихся банков вскоре смогут подать заявление в приложении о возмещении своих вкладов. Сейчас Минцифры работает над услугой вместе с Фондом гарантирования вкладов.
  • Растаможка авто. В Минцифры дорабатывают закон, после чего его должна принять Верховная Рада.
  • Изменение места жительства. После изменения места жительства изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.
  • Перерегистрация авто в случае купли-продажи. Вскоре в Дії это можно будет сделать в несколько щелчков и с помощью QR-кода. Продавец и покупатель смогут оформить договор в приложении и подписать его после проверки Главным сервисным центром.
  • Документы об образовании. Сейчас идет работа над тем, чтобы стали доступны аттестаты и дипломы. Документами можно будет воспользоваться при поступлении в высшие учебные заведения или при трудоустройстве.

Совсем недавно в Дії появилась новая функция — отмена ФЛП. Главное преимущество — скорость и удобство, однако пока что новинка доступна как бета-тест.

Читайте также:
РемонтВ Дії появилось єВідновлення: как подать заявку на возмещение разрушенного жилья

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Дія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь