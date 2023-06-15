В Дії появилась новая функция — отмена ФЛП. Пока новинка доступна только как бета-тест, и глава Минцифры Михаил Федоров призывает оценить функционал до полноценного релиза.

Главное преимущество закрытия ФЛП в Дії — это скорость и удобство. По заявлению Федорова, теперь это можно будет сделать всего за пару кликов за несколько секунд.

— Не придется идти в налоговую, заполнять заявление вручную и ждать кучу времени, пока его обработает регистратор, — уверяет глава министерства.

Примечательно, что в заявлении на закрытие ФЛП невозможны ошибки — данные подтягиваются автоматически из Единого государственного регистра. Информацию больше не будет обрабатывать регистратор — человек не будет брать участие в автоматизированном процессе.

Оценить услугу прямо сейчас могут ФЛП, которые имеют ИНН, и предприниматели, которые используют паспортные данные вместо ИНН.

В конце весны в Дії обновили самые популярные строительные услуги. Обновление поможет ускорить процесс подачи и обработки заявлений. Это также снизит количество отказов от государства на фоне уменьшения ошибок, ведь данные будут подтягиваться автоматически.