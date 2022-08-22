Популярная соцсеть BeReal готова составить конкуренцию Facebook и Instagram. В конце лета сервис внезапно стал популярным, хотя позиционировал себя как противоположность социальным сетям Meta.

Суть BeReal в фотографировании окружения пользователя в случайный момент. Миллионы людей должны публиковать эти снимки, и никто не может видеть чужие фото, пока не запостят свои.

В Instagram все любят делиться красивыми, тщательно отредактированными фотографиями. На фото часто лучшие моменты жизни, и ничего кроме них.

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С BeReal так не получится — он напомнит людям, что другие также скучают перед телевизором, а не веселятся на вечеринке в компании друзей. Листая идеальные снимки друзей в Instagram, может создаться ощущение, что все вокруг живут идеальную жизнь. Новинки готова это опровергнуть.

— Сейчас мы наблюдаем, как вкусы поколения Z смещаются в сторону более глубоких и персонализированных впечатлений, — говорит Мэтт Мосс, основатель Locket, приложения для рассылки фотографий членам семьи.

Сервис занял первую строчку по популярности в Apple App Store в США. Большинство из 28 млн загрузок за все время существования приложения произошло в этом году.

И хотя соцсети популярные, данные пользователей всегда под угрозой — в августе заявили об утечке номеров и кодов пользователей Signal. Это мессенджер, который начал активно использоваться в Украине с начала полномасштабного вторжения России.