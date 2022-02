Главная международная сеть хакеров Anonymous взломала российские государственные телеканалы и запустила в эфир стихотворение украинского певца Дмитрия Монатика.

В стихотворении артиста говорится о масштабной войне на территории нашей страны в результате вторжения России.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc

