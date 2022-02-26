Главная международная сеть хакеров Anonymous взломала российские государственные телеканалы и запустила в эфир стихотворение украинского певца Дмитрия Монатика.
В стихотворении артиста говорится о масштабной войне на территории нашей страны в результате вторжения России.
– Anonymous сломали российские государственные телеканалы, чтобы транслировать правду о том, что происходит в Украине, – подписали сообщение Anonymous.
JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc
— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) February 26, 2022
Стоит отметить, что Монатик написал стихотворение, которое посвятил трагическим событиям в Украине из-за нападения Кремля. В поэзии он обратился к русским артистам и призвал их не молчать.
Артист сопроводил свое стихотворение щемящим видеороликом, в котором показана российская техника на улицах украинских городов, разрушения и слезы украинцев.
Ранее Anonymous объявили войну властям РФ и лично президенту Владимиру Путину. Они взломали сайт Минобороны России, сайт Кремля, а также сайт российского пропагандистского ресурса RT.