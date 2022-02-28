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Хакеры положили на лопатки сайты росСМИ — теперь там графика со смертями россиян

28 февраля 2022, 13:44
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Хакеры положили на лопатки сайты росСМИ — теперь там графика со смертями россиян

Сайты российских СМИ атаковали хакеры. Не работают такие сайты как:

  • ТАСС — крупное информационное агентство РФ;
  • Коммерсант;
  • Forbes — франшиза известного в мире журнала;
  • Известия;
  • Buro;
  • Лента.ру;
  • Peopletalk;
  • РБК;
  • Фонтанка.

Теперь при заходе на сайты появляется сообщение, призывающее прекратить военные действия. Также на сайтах размещена графика, на которой количество погибших российских солдат в Украине.

Заслуги удачной хакерской атаки сразу приписали группировке Anonymous, которая стала на сторону Украины и объявила кибер-войну президент страны-оккупанта Владимиру Путину.

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Теги
Війна в Україні
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