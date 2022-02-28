Хакеры положили на лопатки сайты росСМИ — теперь там графика со смертями россиян

Сайты российских СМИ атаковали хакеры. Не работают такие сайты как:

ТАСС — крупное информационное агентство РФ;

Коммерсант;

Forbes — франшиза известного в мире журнала;

Известия;

Buro;

Лента.ру;

Peopletalk;

РБК;

Фонтанка.

Теперь при заходе на сайты появляется сообщение, призывающее прекратить военные действия. Также на сайтах размещена графика, на которой количество погибших российских солдат в Украине.

Заслуги удачной хакерской атаки сразу приписали группировке Anonymous, которая стала на сторону Украины и объявила кибер-войну президент страны-оккупанта Владимиру Путину.