Хакеры положили на лопатки сайты росСМИ — теперь там графика со смертями россиян

Сайты российских СМИ атаковали хакеры. Не работают такие сайты как:
- ТАСС — крупное информационное агентство РФ;
- Коммерсант;
- Forbes — франшиза известного в мире журнала;
- Известия;
- Buro;
- Лента.ру;
- Peopletalk;
- РБК;
- Фонтанка.
Теперь при заходе на сайты появляется сообщение, призывающее прекратить военные действия. Также на сайтах размещена графика, на которой количество погибших российских солдат в Украине.
Заслуги удачной хакерской атаки сразу приписали группировке Anonymous, которая стала на сторону Украины и объявила кибер-войну президент страны-оккупанта Владимиру Путину.