Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отозвал запрос о финансировании Пентагоном спутниковой системы Starlink в Украине. Об этом миллиардер заявил в Twitter, отвечая на вопрос одного из инвесторов Tesla.

SpaceX has already withdrawn its request for funding

Глава Tesla также раскрыл число терминалов, которые работают на территории Украины. Как оказалось, чуть меньше половины из них платят за услуги.

To be precise, 25,300 terminals were sent to Ukraine, but, at present, only 10,630 are paying for service

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022