Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отозвал запрос о финансировании Пентагоном спутниковой системы Starlink в Украине. Об этом миллиардер заявил в Twitter, отвечая на вопрос одного из инвесторов Tesla.

— SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование, сухо ответил Илон.

SpaceX has already withdrawn its request for funding — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022 Сейчас смотрят

Глава Tesla также раскрыл число терминалов, которые работают на территории Украины. Как оказалось, чуть меньше половины из них платят за услуги.

— Если быть точным, то в Украину было отправлено 25 300 терминалов, но на данный момент только 10 630 платят за обслуживание, — добавил инженер.

To be precise, 25,300 terminals were sent to Ukraine, but, at present, only 10,630 are paying for service — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Напомним, что в октябре Маск поразил мир своими заявлениями касательно войны в Украине. Миллиардер предложил нашему руководству отдать временно оккупированный Крым России, а жители Донбасса должны сами решать, частью какой страны им быть. После этого Маска начали критиковать в сетях — аналогично поступили и украинские звезды.

Спустя несколько дней Маска обвинили в недавнем общении с Путиным, после которого Илон опубликовал свой безумный план о мирном решении войны.

Через некоторое время он заявил, что больше не хочет поддерживать работу Starlink в Украине, поскольку тратит на это большие деньги. После этого он также отказал Украине в подключении Starlink на территории Крыма, ибо не хочет, чтобы началась ядерная война. По мнению Илона, она наступит в том случае, если наши защитники захотят вернуть полуостров Украине.

Спустя время Маск все же согласился спонсировать Starlink в Украине и теперь отозвал запрос на финансирование системы Пентагоном.