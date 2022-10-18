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Илон Маск отозвал просьбу Пентагону в финансировании Starlink в Украине

18 октября 2022, 09:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отозвал запрос о финансировании Пентагоном спутниковой системы Starlink в Украине. Об этом миллиардер заявил в Twitter, отвечая на вопрос одного из инвесторов Tesla.

— SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование, сухо ответил Илон.

Глава Tesla также раскрыл число терминалов, которые работают на территории Украины. Как оказалось, чуть меньше половины из них платят за услуги.

— Если быть точным, то в Украину было отправлено 25 300 терминалов, но на данный момент только 10 630 платят за обслуживание, — добавил инженер.

Напомним, что в октябре Маск поразил мир своими заявлениями касательно войны в Украине. Миллиардер предложил нашему руководству отдать временно оккупированный Крым России, а жители Донбасса должны сами решать, частью какой страны им быть. После этого Маска начали критиковать в сетях — аналогично поступили и украинские звезды.

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Спустя несколько дней Маска обвинили в недавнем общении с Путиным, после которого Илон опубликовал свой безумный план о мирном решении войны.

Через некоторое время он заявил, что больше не хочет поддерживать работу Starlink в Украине, поскольку тратит на это большие деньги. После этого он также отказал Украине в подключении Starlink на территории Крыма, ибо не хочет, чтобы началась ядерная война. По мнению Илона, она наступит в том случае, если наши защитники захотят вернуть полуостров Украине.

Спустя время Маск все же согласился спонсировать Starlink в Украине и теперь отозвал запрос на финансирование системы Пентагоном.

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SpaceX Starlink Илон Маск
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