Компания Джеффа Безоса Blue Origin построит собственную коммерческую космическую станцию. Она будет называться Орбитальный риф (Orbital Reef) и будет представлять собой “бизнес-парк смешанного использования в космосе”.

Ее планируют запустить на низкой околоземной орбите во второй половине 2020-х годов. На станции площадью около трех тысяч квадратных метров смогут находиться до 10 человек.

Announcing #OrbitalReef — a commercial space station transforming human space travel and opening access to new markets. Our team developing the premier commercial destination in low Earth orbit: @BlueOrigin @SierraSpaceCo @BoeingSpace @RedwireSpace @ASU https://t.co/PP4wxrfkF3 pic.twitter.com/qJDdYg7BSv

— Orbital Reef (@OrbitalReef) October 25, 2021