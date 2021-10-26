Компания Джеффа Безоса Blue Origin построит собственную коммерческую космическую станцию. Она будет называться Орбитальный риф (Orbital Reef) и будет представлять собой “бизнес-парк смешанного использования в космосе”.

Ее планируют запустить на низкой околоземной орбите во второй половине 2020-х годов. На станции площадью около трех тысяч квадратных метров смогут находиться до 10 человек.

— В течение более шестидесяти лет NASA и другие космические агентства разрабатывали орбитальные космические полеты и космическое жилье, готовя нас к коммерческому бизнесу. Его запустят в этом десятилетии, – отметил старший вице-президент программ передового развития Blue Origin Брент Шервуд.

Announcing #OrbitalReef — a commercial space station transforming human space travel and opening access to new markets. Our team developing the premier commercial destination in low Earth orbit: @BlueOrigin @SierraSpaceCo @BoeingSpace @RedwireSpace @ASU https://t.co/PP4wxrfkF3 pic.twitter.com/qJDdYg7BSv — Orbital Reef (@OrbitalReef) October 25, 2021

Космическую станцию ​​оборудуют необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями, а также снабдят техникой.

— Как бывший астронавт, я ждала момента, когда работа и жизнь в космосе станут доступны большему количеству людей во всем мире. Этот момент наступил, – отметила бывший астронавт NASA и президент Sierra Space Джанет Каванди.

Напомним, что 20 июля 2021 года основатель компании Amazon Джефф Безос совершил 10-минутный полет в космос на корабле New Shepard от Blue Origin.

Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Дэймен. Корабль поднялся на высоту 107 км над Землей.

Через три месяца компания отправила на орбиту 90-летнего актера сериала Звездный путь Уильяма Шетнера. Он стал самым старым человеком, побывавшим в космосе.

Вместе с Шетнером в космос отправились три сотрудника Blue Origin. Полет длился около 15 минут.