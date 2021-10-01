Сотрудники Blue Origin Джеффа Безоса жалуются на ужасные условия работы. Свои претензии работники высказали в письме, обвинив руководство в сексизме и низким уровнем безопасности в ракетах New Shepard.

Материал с письма опубликовали на сайте Lioness 21, и его подписала бывшая глава компании Александра Абрамс.

— Когда в июле этого года Джефф Безос полетел в космос, мы не радовались этому событию. Мы были обеспокоены полетом, а некоторые вообще не могли вынести этого зрелища, — говорится в письме.

По словам сотрудников, их не устраивает соглашение о неразглашении информации, а также запрет на критику компании. Условия работы сложно назвать безопасными, а женщины сталкивались с сексизмом.

В письме также идет речь о знакомом Безоса, который занимал высокую должность в компании. Работники считают, что он часто относился к женщинам снисходительно, называя их малышками и куколками, а также расспрашивал их о личной жизни. Его уволили только после физических приставаний к сотруднице.

Представители Blue Origin уже ответили на обвинения компании. По мнению вице-президента по связям с общественностью Линды Миллс, что компания “не терпит дискриминации или преследований любого рода”. У корпорации Безоса есть круглосуточная анонимная линия, куда сотрудники могут обратиться с жалобами.

Напомним, что компания Blue Origin создана для захвата рынка космического туризма. Глава компании Джефф Безос уже определился с датой второго полета на околоземную орбиту с космическим экипажем. Запуск ракеты состоится уже 12 октября.