Компанія Джеффа Безоса Blue Origin побудує власну комерційну космічну станцію. Вона матиме назву Орбітальний риф (Orbital Reef) і представлятиме “бізнес-парк змішаного використання в космосі”.

Її планують запустити на низькій навколоземній орбіті у другій половині 2020-х років. На станції площею близько трьох тисяч квадратних метрів зможуть перебувати до 10 осіб.

– Протягом понад шістдесяти років NASA та інші космічні агентства розробляли орбітальні космічні польоти та космічне житло, готуючи нас до комерційного бізнесу. Його запустять у цьому десятилітті, – зазначив старший віце-президент програм передового розвитку Blue Origin Брент Шервуд.

Announcing #OrbitalReef – a commercial space station transforming human space travel and opening access to new markets. Our team developing the premier commercial destination in low Earth orbit: @BlueOrigin @SierraSpaceCo @BoeingSpace @RedwireSpace @ASU https://t.co/PP4wxrfkF3 pic.twitter.com/qJDdYg7BSv — Orbital Reef (@OrbitalReef) October 25, 2021

Космічну станцію обладнають необхідними житловими, науковими та багатофункціональними модулями, а також забезпечать технікою.

– Як колишній астронавт, я чекала на момент, коли робота і життя в космосі стануть доступні більшій кількості людей у всьому світі. Цей момент настав, – зазначила колишній астронавт NASA та президент Sierra Space Джанет Каванді.

Нагадаємо, що 20 липня 2021 року засновник компанії Amazon Джефф Безос здійснив 10 хвилинний політ у космос на кораблі New Shepard від Blue Origin.

Разом із ним на борту перебували брат Марк, 82-річна колишня льотчиця Уоллі Фанк та 18-річний випускник школи Олівер Деймен. Корабель піднявся на висоту 107 кілометрів над Землею.

Через три місяці компанія відправила на орбіту 90-річного актора серіалу Зоряний шлях Вільяма Шетнера. Він став найстарішою людиною, яка побувала у космосі.

Разом із Шетнером у космос відправилися троє співробітників Blue Origin. Політ тривав близько 15 хвилин.