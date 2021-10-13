Канадський актор та герой серіалів Зоряний шлях Вільям Шетнер полетить у космос на ракеті компаніі Blue Origin, що належить мільярдеру Джеффу Безосу.

90-річний актор стане найстарішою людиною, яка побувала у космосі.

Джефф Безос на особистій сторінці в Instagram опублікував спільне фото з Вільямом та зізнався, що у дитинстві був фанатом науково-фантастичного серіалу Зоряний шлях.

Разом із Шетнером на орбіту відправляться троє співробітників Blue Origin. Політ відбудеться 13 жовтня о 16.30 за київським часом.

Це буде 18-й політ ракети New Shepard. Він триватиме близько 15 хвилин.

Варто зауважити, що останнім часом у світі масово розвивається космічний туризм. Перший туристичний польот у космос здійснив Річард Бренсон, власник компанії Virgin Group та мільярдер.

Слідом за ним на орбіту відправився засновник Amazon Джефф Безос. Суборбітальний політ тривав близько 11 хвилин і встановив три світові рекорди.

Нещодавно компанія Ілона Маска SpaceX запустила у космос перший повністю цивільний екіпаж. Корабель з чотирьох туристів провів на орбіті три дні.