В Apple рассказали, чем опасно устанавливать приложения на смартфоны в обход магазина App Store. Так, программы могут украсть данные пользователей, поскольку они не проходят проверку системой защиты компании.

Идею об установке приложений со сторонних источников выдвинул Конгресс США — по мнению пресс-секретаря сенатора США Эми Клобучар, своими заявлениями Apple обманывает пользователей ради сохранения монополии на рынке.

Со своей стороны, корпорация уверена, что опасность может исходить от безответственных разработчиков приложений, которые смогут получать деньги за сбор личных данных пользователей. Так, если приложение не пройдет проверку защитой Apple, в ней может прятаться вредоносный код, который незаметно начнет рыскать в системе устройства.

Уже 20 января 2022 года Конгресс США будет рассматривать законопроект, который запретит крупным IT-компаниям вроде Apple и Google ограничивать возможность загрузки приложений со сторонних источников. Если изменения вступят в силу, корпорации будут вынуждены снять некоторые ограничения для пользователей.

Напомним, что еще в августе 2021 год Apple выпустила обновление iOS 14.5, которое заставило разработчиков приложений запрашивать разрешение на сбор информации со смартфонов пользователей.

В начале 2022 года компания сделала неприятный сюрприз для украинцев — Apple увеличила стоимость программ на 20%. На такие изменения компания вынуждена пойти из-за недавнего закона, который обязал иностранные компании платить НДС.