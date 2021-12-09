Instagram вернет хронологическую ленту постов

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери планирует вернуть пользователям возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате Конгресса США по поводу того, какой ущерб может наносить использование Instagram подросткам. Хронологическую ленту планируют вернуть в начале 2022 года.

– Мы верим в усиление прозрачности и ответственности и верим в больший контроль. Вот почему мы сейчас работаем над вариантом хронологической ленты, которую мы надеемся запустить в следующем году, — заявил Моссери.

Напомним, что посты по времени публикации показывались с момента появления Instagram в 2010 году. В 2016 году в социальной сети появилась “умная” лента, которая классифицировала публикации по алгоритму и увеличивала показатели охвата пользователей.

В июне Моссери заявил, что алгоритмическая лента была необходима, потому что Instagram очень быстро развивался и люди не видели 70% фото от пользователей, на которых они подписаны.

Недавно стало известно, что алгоритмы работы сервиса Instagram рекомендуют страницы наркоторговцев подросткам. Эксперты по кибербезопасности Tech Transparency Project провели исследование и доказали, что сервис Meta также продвигает хештеги, связанные с наркотиками.