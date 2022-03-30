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От Мадонны до The Weeknd: мировые звезды примут участие в мероприятии в поддержку Украины

31 марта 2022, 00:40
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
От Мадонны до The Weeknd: мировые звезды примут участие в мероприятии в поддержку Украины
Источник: Depositphotos

Мировые звезды объединятся на онлайн-мероприятии в соцсетях Social Media Rally, чтобы поддержать Украину. Мероприятие организует Global Citizen. Оно должно призвать правительства стран по всему миру поддержать гуманитарные усилия в Украине.

Онлайн-минтинг запланирован на 8 апреля в рамках кампании Stand Up for Ukraine, то есть за день до саммита, организованного премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. На саммите будет сбор средств для помощи беженцам и переселенцам из Украины, а также других стран, где есть зоны военных конфликтов (Йемен, Южный Судан и Афганистан).

Анонсировано, что в онлайн-митинге примут участие Мадонна, U2, Селин Дион, Билли Джоэл, Хью Джекман, Green Day, Фаррелл, Оззи Осборн, Red Hot Chili Peppers, Крис Рок, Деми Ловато, Pearl Jam, The Weeknd, Билли Айлиш и многие другие. Событие должно сплотить людей в соцсетях, чтобы давить на правительства и корпорации для получения дополнительной фиансовой поддержки для помощи людям, пострадавшим от войны.

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Источник
Rolling Stone
Теги
Війна в Україні
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