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Многие сайты исчезнут: Google предупредила о сбоях в работе Chrome

24 декабря 2021, 15:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ноутбук
Источник: Unsplash

Юбилейное обновление браузера Google Chrome может сломать огромное количество сайтов. Об этом предупреждает компания Google более чем 3 миллиардов пользователей.

Известно, что крупное обновление браузер получит в марте 2022 года — поисковик решил предупредить заранее. Так, новинка может работать некорректно с устаревшими сайтами.

— В первой половине 2022 года Chrome получит юбилейное обновление. Мы хотим заранее предупредить о возможных проблемах, чтобы мы были готовы, когда это станет реальностью, — сообщается в блоге Google.

Речь идет о сайтах, которые разрабатывали с помощью набора для веб-дизайна Duda. Google уже начала связываться с разработчиками устаревших страниц, чтобы предупредить их об изменениях.

По данным экспертов, в 2021 году число активных пользователей Chrome достигло отметки в более чем 3,2 млрд пользователей. Это почти 40% от всего населения Земли.

Подобная проблема может коснуться и браузера Mozilla. 

Напомним, что в 2021 году самым популярным сайтом в интернете стал TikTok. Популярному сервису удалось превзойти сайт Google, который ранее занимал лидирующую позицию. Так, на третьем месте скандальная соцсеть Facebook, а на четвертом — компания Microsoft. Замыкает пятерку лидеров сайт Apple — миллионы пользователей сети задумывались о покупке новых устройств.

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Источник
Google
Теги
Google , Google Chrome
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