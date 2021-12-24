Юбилейное обновление браузера Google Chrome может сломать огромное количество сайтов. Об этом предупреждает компания Google более чем 3 миллиардов пользователей.

Известно, что крупное обновление браузер получит в марте 2022 года — поисковик решил предупредить заранее. Так, новинка может работать некорректно с устаревшими сайтами.

— В первой половине 2022 года Chrome получит юбилейное обновление. Мы хотим заранее предупредить о возможных проблемах, чтобы мы были готовы, когда это станет реальностью, — сообщается в блоге Google.

Речь идет о сайтах, которые разрабатывали с помощью набора для веб-дизайна Duda. Google уже начала связываться с разработчиками устаревших страниц, чтобы предупредить их об изменениях.

По данным экспертов, в 2021 году число активных пользователей Chrome достигло отметки в более чем 3,2 млрд пользователей. Это почти 40% от всего населения Земли.

Подобная проблема может коснуться и браузера Mozilla.

Напомним, что в 2021 году самым популярным сайтом в интернете стал TikTok. Популярному сервису удалось превзойти сайт Google, который ранее занимал лидирующую позицию. Так, на третьем месте скандальная соцсеть Facebook, а на четвертом — компания Microsoft. Замыкает пятерку лидеров сайт Apple — миллионы пользователей сети задумывались о покупке новых устройств.