Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok стал самым посещаемым интернет-доменом 2021 года, обогнав лидера прошлого года Google.

На первое место TikTok вышел 17 февраля 2021 года, но его место в рейтинге самых посещаемых интернет-доменов было нестабильным и менялось. С 10 августа платформа стала стабильно обгонять Google. Особенно активными стали ноябрь и октябрь, в том числе День благодарения, 25 ноября, и Черная пятница, 26 ноября.

Ранее китайская частная холдинговая интернет-компания ByteDance Ltd., которой принадлежит TikTok сообщала, что количество ежемесячно активных пользователей превысило 1 млрд.

Соответственно, второе место среди посещаемых интернет-доменов занял Google, третье — Facebook, четвертое — Microsoft, пятое — Apple.

В десятку лидеров также входят Amazon, Netflix, YouTube, Twitter, WhatsApp.

Картина за 202о год отличатся не существенно, однако тогда TikTok занимал лишь седьмое место.

Самые популярные домены конца 2020 года:

Google; Facebook; Microsoft; Apple; Netflix; Amazon; TikTok; YouTube; Instagram; Twitter.

Ранее TikTok назвал пять самых популярных треков 2021 года для создания роликов. По данным платформы, чаще всего пользователи в своих видео использовали такие стили как поп, хип-хоп, рэп, электроника и танцевальная музыка.

Кто из музыкантов стал лидером по количеству упоминаний — читайте на Фактах ICTV.