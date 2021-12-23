Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok стал самым посещаемым интернет-доменом 2021 года, обогнав лидера прошлого года Google.
На первое место TikTok вышел 17 февраля 2021 года, но его место в рейтинге самых посещаемых интернет-доменов было нестабильным и менялось. С 10 августа платформа стала стабильно обгонять Google. Особенно активными стали ноябрь и октябрь, в том числе День благодарения, 25 ноября, и Черная пятница, 26 ноября.
Ранее китайская частная холдинговая интернет-компания ByteDance Ltd., которой принадлежит TikTok сообщала, что количество ежемесячно активных пользователей превысило 1 млрд.
Соответственно, второе место среди посещаемых интернет-доменов занял Google, третье — Facebook, четвертое — Microsoft, пятое — Apple.
В десятку лидеров также входят Amazon, Netflix, YouTube, Twitter, WhatsApp.
Картина за 202о год отличатся не существенно, однако тогда TikTok занимал лишь седьмое место.
Самые популярные домены конца 2020 года:
- Google;
- Facebook;
- Microsoft;
- Apple;
- Netflix;
- Amazon;
- TikTok;
- YouTube;
- Instagram;
- Twitter.
Ранее TikTok назвал пять самых популярных треков 2021 года для создания роликов. По данным платформы, чаще всего пользователи в своих видео использовали такие стили как поп, хип-хоп, рэп, электроника и танцевальная музыка.
Кто из музыкантов стал лидером по количеству упоминаний — читайте на Фактах ICTV.