Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинских пользователей за 2021 год.

На первом месте в рейтинге запросов Google – Евро 2020. Также в десятку лидеров попал южнокорейский сериал Игра в кальмара, романтическое реалити Холостяк 2021, Классрум и Евровидение 2021.

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В категории Персона украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексее Навальном, и певице МакSим.

Александр Усик Алексей Навальный МакSим Сергій Стерненко Адель Асанти Алек Болдуин Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрей Ярмоленко

Из людей, которые покинули нас в 2021 году, больше всего запросов было о Принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.

Принц Филипп Владимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорий Чапкис Антон Поляков Александр Шаляпин Андрей Мягков Саид Губденский Петр Мамонов Валерий Гаркалин

В категории Фильмы в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel Веном 2. Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: Отряд самоубийц 2, Лига справедливости Зака Снайдера; анимации Босс молокосос 2 и Душа, а также космическая фантастика Дюна.

Веном 2 Отряд самоубийц 2 Круэлла Гнев человеческий Красное уведомление Лига справедливости Зака Снайдера После 3 Босс молокосос 2 Дюна Душа

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер Игра в кальмара.

Игра в кальмара Джинни и Джорджия Жуки 2 сезон Постучись в мою дверь Отпуск Атака титанов Трудные подростки 3 сезон Бриджертоны Милиционер с Рублевки Папик 2 сезон

Из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу Холостяк.

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Покупкой года в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит, кроме того украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.

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В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году, украинцы хотели узнать, что такое ABOBA, симпл димпл и клабхаус.

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Кроме того, пытались выяснить как умер Сквидвард, как сменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат про вакцинацию и 1000 гривен за вакцинацию, а также как зарегистрироваться и как обновить приложение Дія.