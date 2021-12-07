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Игра в кальмара и Холостяк: что украинцы искали в Google в 2021 году

7 декабря 2021, 16:36
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Google
Источник: Depositphotos

Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинских пользователей за 2021 год.

На первом месте в рейтинге запросов Google – Евро 2020. Также в десятку лидеров попал южнокорейский сериал Игра в кальмара, романтическое реалити Холостяк 2021, Классрум и Евровидение 2021.

  1. Евро 2020
  2. Игра в кальмара
  3. Холостяк 2021
  4. Классрум
  5. Украина Англия
  6. Усик Джошуа
  7. Евровидение 2021
  8. Украина Швеция
  9. Олимпиада 2021
  10. Вступ 2021

В категории Персона украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексее Навальном, и певице МакSим.

  1. Александр Усик
  2. Алексей Навальный
  3. МакSим
  4. Сергій Стерненко
  5. Адель Асанти
  6. Алек Болдуин
  7. Жан Беленюк
  8. Джо Байден
  9. Злата Огневич
  10. Андрей Ярмоленко

Из людей, которые покинули нас в 2021 году, больше всего запросов было о Принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.

  1. Принц Филипп
  2. Владимир Меньшов
  3. Жан-Поль Бельмондо
  4. Григорий Чапкис
  5. Антон Поляков
  6. Александр Шаляпин
  7. Андрей Мягков
  8. Саид Губденский
  9. Петр Мамонов
  10. Валерий Гаркалин

В категории Фильмы в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel Веном 2. Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: Отряд самоубийц 2, Лига справедливости Зака Снайдера; анимации Босс молокосос 2 и Душа, а также космическая фантастика Дюна.

  1. Веном 2
  2. Отряд самоубийц 2
  3. Круэлла
  4. Гнев человеческий
  5. Красное уведомление
  6. Лига справедливости Зака Снайдера
  7. После 3
  8. Босс молокосос 2
  9. Дюна
  10. Душа

В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер Игра в кальмара.

  1. Игра в кальмара
  2. Джинни и Джорджия
  3. Жуки 2 сезон
  4. Постучись в мою дверь
  5. Отпуск
  6. Атака титанов
  7. Трудные подростки 3 сезон
  8. Бриджертоны
  9. Милиционер с Рублевки
  10. Папик 2 сезон

Из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу Холостяк.

  1. Холостяк 2021
  2. Євробачення 2021
  3. Холостячка 2
  4. Пацанки 6 сезон
  5. Игра на ТНТ
  6. Оскар 2021
  7. Маска
  8. Супербабуся
  9. Звезды в Африке
  10. Танці з зірками

Покупкой года в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит, кроме того украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.

  1. Поп-ит
  2. Билет на поезд
  3. iPhone 13
  4. Симпл-димпл
  5. Пропуск на транспорт в Киеве
  6. Санки
  7. Сертификат о вакцинации
  8. PlayStation 5
  9. Биткоин
  10. Витамин D

В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году, украинцы хотели узнать, что такое ABOBA, симпл димпл и клабхаус.

  1. ABOBA
  2. Симпл димпл
  3. Формалин
  4. Поп ит
  5. Локдаун
  6. Митинг
  7. Клабхаус
  8. Игра в кальмара
  9. Радужный поцелуй
  10. Фриланс

Кроме того, пытались выяснить как умер Сквидвард, как сменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат про вакцинацию и 1000 гривен за вакцинацию, а также как зарегистрироваться и как обновить приложение Дія.

  1. Как умер Сквидвард?
  2. Як вийти заміж?
  3. Як змінити постачальника газу?
  4. Как сыграла Украина?
  5. Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  6. Как компактно собрать чемодан?
  7. Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  8. Як оновити Дію?
  9. Як зареєструватися в Дія?
  10. Как похудеть за неделю?
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