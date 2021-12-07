Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинских пользователей за 2021 год.
На первом месте в рейтинге запросов Google – Евро 2020. Также в десятку лидеров попал южнокорейский сериал Игра в кальмара, романтическое реалити Холостяк 2021, Классрум и Евровидение 2021.
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
В категории Персона украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексее Навальном, и певице МакSим.
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдуин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Из людей, которые покинули нас в 2021 году, больше всего запросов было о Принце Филиппе, Владимире Меньшове и французском актере Жан-Поле Бельмондо.
- Принц Филипп
- Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
В категории Фильмы в 2021 году украинцев больше всего интересовал новый фильм из вселенной Marvel Веном 2. Также в первой десятке продолжения популярных фильмов по комиксам: Отряд самоубийц 2, Лига справедливости Зака Снайдера; анимации Босс молокосос 2 и Душа, а также космическая фантастика Дюна.
- Веном 2
- Отряд самоубийц 2
- Круэлла
- Гнев человеческий
- Красное уведомление
- Лига справедливости Зака Снайдера
- После 3
- Босс молокосос 2
- Дюна
- Душа
В категории телевизионных сериалов лидером стал южнокорейский драматический триллер Игра в кальмара.
- Игра в кальмара
- Джинни и Джорджия
- Жуки 2 сезон
- Постучись в мою дверь
- Отпуск
- Атака титанов
- Трудные подростки 3 сезон
- Бриджертоны
- Милиционер с Рублевки
- Папик 2 сезон
Из телешоу украинцев больше всего интересовал новый сезон романтического реалити-шоу Холостяк.
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Покупкой года в Украине стала кнопочная антистресс-игрушка поп-ит, кроме того украинцы интересовались, где купить билет на поезд, iPhone 13, пропуск на транспорт в Киеве и сертификат о вакцинации, а также биткоин и витамин D.
- Поп-ит
- Билет на поезд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Пропуск на транспорт в Киеве
- Санки
- Сертификат о вакцинации
- PlayStation 5
- Биткоин
- Витамин D
В 2021 году пользователи традиционно задавали разные вопросы. В уходящем году, украинцы хотели узнать, что такое ABOBA, симпл димпл и клабхаус.
- ABOBA
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
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