В Украине заработал сервис ТиХто (ТyHto) для проверки людей. С его помощью можно будет обнаружить диверсанта.

Приложение создал сервис YouControl вместе с Artellence и поддержкой СБУ, и оно пригодится на блокпостах, на улице во время комендантского часа и в любом другом доступном месте, где нужно идентифицировать личность.

Сервис будет особенно полезен для СБУ, ТРО, Нацгвардии и волонтерам. Однако ознакомиться с возможностями может каждый.

С помощью ТиХто можно удостовериться в подлинности фото человека в паспорте и действительности документа. Пользователи смогут узнать, если личность находится в международном розыске, базе террористов или диверсантов, или же числится в списке Миротворец. Приложение также покажет, если на человека были наложены санкции СНБО. Также можно проверить автомобиль — он может быть объявлен в розыск.

Разработчики заявили о безопасности сервиса — приложение не сохраняет личные данные, а всю информацию берет из открытых источников. Сервис не дает гарантий, что перед вами злоумышленник — оповещение о подозрительной личности должно быть передано полиции для более детальной проверки.

Чтобы проверить личность, необходимо указать ФИО, серию или номер паспорта, а также дату рождения. Поиск будет осуществлен даже в случае введения одного из параметров, но от этого сильно пострадает точность.

Для проверки транспорта необходимо ввести его номер, после чего ТиХто предоставит дополнительную информацию о машине — марку, модель, цвет и год выпуска.

Скачать приложение можно бесплатно на Android и iOS.