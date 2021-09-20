Большой астероид 2021RL3 пересечет орбиту Земли 20 сентября на скорости 31 068 км/ч. Об этом сообщает NASA.

Космическое тело имеет размеры от 50 до 110 м — параметры можно сравнить с высотой памятника-музея Родина-Мать в Киеве — 102 м.

Отследить траекторию движения астероида можно на сайте NASA.

По данным ученых, объект приблизится к Земле на расстоянии около 3 млн км 20 сентября в 22.30 по Гринвичу.

Это расстояние можно сравнить с 7 полетами до Луны и обратно. В космических масштабах, это очень маленькое расстояние.

Ученые надеются, что астероид не столкнется с Землей, иначе последствия будут катастрофическими.

2021RL3 приблизится к Земле ближе, чем любая другая планета в нашей солнечной системе. Согласно расчетам астрономов, астероид облетит Солнце, прежде чем отправиться обратно.

На орбиту Земли ежедневно попадает более 100 тонн крошечных космических камней или другого космического мусора, но они намного меньше. Огромное количество космических тел сгорают еще в атмосфере нашей планеты — обычно это касается тех обломков, которые имеют размеры обычного авто.

По данным NASA, каждые несколько миллионов лет на радаре появляется астероид, который может разрушить Землю. Исследователи из агентства заранее сканируют космос на астероиды, которые движутся к орбите Земли, изучая вероятность столкновения.