Астероид 3361 Орфей размером с три Биг-Бена стремительно приближается к Земле. Космическое тело сблизиться на небольшое расстояние к нашей планете уже 21 ноября.

Точные размеры астроида астрономам NASA не удалось узнать, но его ширина — более 300 метров. NASA тщательно следит за траекторией космических тел и других астероидов, которые приближаются к Земле ближе чем на 190 млн км. Если астероид изменит свою траекторию — это может нести смертельную опасность всему человечеству, но использование суперкомпьютеров помогает просчитывать данные о передвижении на многие годы вперед.

Подсчеты ученых показали, что 3361 Орфей приблизится к Земле на расстояние 5,6 млн км. Для сравнения — расстояние от Земли до Луны равно 384 тыс. км.

Известно, что прямо сейчас астероид движется просторами космоса со скоростью 29 тыс. км/ч, а ориентировочное время сближения с Землей — 22.00 по Киеву.

Напомним, что в декабре наша планета также сблизится с другим астероидом — 4660 Nereus, размеры которого превышают высоты Эйфелевой башни. Это космическое тело приблизиться к Земле 11 декабря на меньшее расстояние — 4 млн км. После этого он сделает оборот вокруг Солнца и улетит в противоположную сторону. По данным ученых, его возвращение состоится уже в 2060 году, если его траектория останется неизменной.