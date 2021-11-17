Астероїд 3361 Орфей розміром із три Біг-Бена стрімко наближається до Землі. Космічне тіло зблизиться на невелику відстань до нашої планети вже 21 листопада.

Точні розміри астроїду астрономам NASA не вдалося дізнатися, але його ширина – понад 300 метрів. NASA ретельно стежить за траєкторією космічних тіл та інших астероїдів, які наближаються до Землі ближче, ніж на 190 млн км. Якщо астероїд змінить свою траєкторію — це може нести смертельну небезпеку всьому людству, але використання суперкомп’ютерів допомагає прораховувати дані про пересування на багато років уперед.

Підрахунки вчених показали, що 3361 Орфей наблизиться до Землі на відстань 5,6 млн км. Для порівняння – відстань від Землі до Місяця дорівнює 384 тис. км.

Відомо, що зараз астероїд рухається просторами космосу зі швидкістю 29 тис. км/год, а орієнтовний час зближення із Землею – 22.00 за Києвом.

Нагадаємо, що у грудні наша планета також зблизиться з іншим астероїдом – 4660 Nereus, розміри якого перевищують висоту Ейфелевої вежі. Це космічне тіло наблизиться до Землі 11 грудня на меншу відстань – 4 млн км. Після цього він зробить оберт навколо Сонця і полетить у протилежний бік. За даними вчених, його повернення відбудеться вже 2060 року, якщо його траєкторія залишиться незмінною.