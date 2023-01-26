Компания Apple давно покорила сердца миллионов людей во всем мире изысканным дизайном и качеством своей продукции.

Недаром техника Apple уже несколько десятков лет подряд занимает первое место в рейтинге лучших гаджетов мира.

Факты ICTV узнавали, как заказать технику Apple с официального сайта компании в Украину.

Сейчас смотрят Заказ с сайта Apple в Украине К сожалению, доставка из Америки в Украину вызывает очень много сложностей, ведь компания Apple не работает с украинскими адресами. Но ведь заказывать технику с официального сайта гораздо выгоднее, чем покупать в магазинах уже в Украине. На это есть три причины: На официальном сайте более выгодные цены — это особенно заметно, если покупать несколько товаров сразу. Стопроцентная гарантия оригинальности — покупая товар в Украине у неофициальных представителей, можно легко наткнуться на мошенников, торгующих качественными подделками. Поэтому заказывая продукцию Apple с официального сайта, вы можете быть на 100% уверены в оригинальности товара. Быстрый доступ к новинкам, которые приезжают в Украину с опозданием. Как заказать с сайта Apple в Украину Заказывать технику Apple с официального сайта можно только через специальные сервисы. Например, вы можете заказать товар из Америки с доставкой в Украину через сервис NP Shopping от компании Новая Почта Глобал. НП Shopping – это легкая доставка в Украину товаров из онлайн-магазинов США, Великобритании и Польши по принципу форвардинга. Форвардинг от Новая почта Глобал предоставляет возможность заказать товар без посредников и получить полное сопровождение на заказ, включая доставку прямо в Украину. Сперва вам нужно зарегистрироваться на сервисе НП Shopping. После регистрации в вашем личном кабинете автоматически появится адрес для шопинга и персональный идентификатор. Мои адреса для шопинга – это адреса складов партнеров Новая Почта Глобал в США, Великобритании, Китае, Германии, по которым интернет-магазины будут доставлять ваши заказы. Затем заказ со складов перевозят в Украину и доставляют на ваше отделение НП. Итак, чтобы заказать товар с официального сайта Apple, вам необходимо: Перейти на сайт Apple Apple ID. После входа в личный кабинет можно начинать выбор товара. Найдите технику, которая вас интересует, а после детального ознакомления с товаром можно начинать оформлять заказ. Рядом с каждым товаром есть кнопка Купить, нажмите на нее. Теперь выберите цвет, количество памяти и другие параметры. При оформлении товара укажите персональные данные, доступные вам в категории Мои адреса для шопинга. Оплатите покупку. После этого вы получите на электронную почту уникальный трек-номер для отслеживания посылки. Его нужно ввести в личном кабинете сервиса NP Shopping, чтобы добавить новую отправку. Через несколько дней товар поступит на американский склад НП. После этого вашу технику отправят по адресу в Украину. Свой товар вы получите в ближайшем отделении Новой Почты в Украине. В отделении вы должны оплатить стоимость доставки, а затем наслаждаться новой покупкой! Читайте также: Uniqlo: как заказать в Украину одежду японского бренда

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