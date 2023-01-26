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Как заказать технику Apple с официального сайта компании в Украину — инструкция

26 января 2023, 20:21
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Apple
Источник: Depositphotos

Компания Apple давно покорила сердца миллионов людей во всем мире изысканным дизайном и качеством своей продукции.

Недаром техника Apple уже несколько десятков лет подряд занимает первое место в рейтинге лучших гаджетов мира.

Факты ICTV узнавали, как заказать технику Apple с официального сайта компании в Украину.

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Заказ с сайта Apple в Украине

К сожалению, доставка из Америки в Украину вызывает очень много сложностей, ведь компания Apple не работает с украинскими адресами.

Но ведь заказывать технику с официального сайта гораздо выгоднее, чем покупать в магазинах уже в Украине. На это есть три причины:

  1. На официальном сайте более выгодные цены — это особенно заметно, если покупать несколько товаров сразу.
  2. Стопроцентная гарантия оригинальности — покупая товар в Украине у неофициальных представителей, можно легко наткнуться на мошенников, торгующих качественными подделками. Поэтому заказывая продукцию Apple с официального сайта, вы можете быть на 100% уверены в оригинальности товара.
  3. Быстрый доступ к новинкам, которые приезжают в Украину с опозданием.

Как заказать с сайта Apple в Украину

Заказывать технику Apple с официального сайта можно только через специальные сервисы. Например, вы можете заказать товар из Америки с доставкой в Украину через сервис NP Shopping от компании Новая Почта Глобал.

НП Shopping – это легкая доставка в Украину товаров из онлайн-магазинов США, Великобритании и Польши по принципу форвардинга.

Форвардинг от Новая почта Глобал предоставляет возможность заказать товар без посредников и получить полное сопровождение на заказ, включая доставку прямо в Украину.

Сперва вам нужно зарегистрироваться на сервисе НП Shopping.

После регистрации в вашем личном кабинете автоматически появится адрес для шопинга и персональный идентификатор.

Мои адреса для шопинга – это адреса складов партнеров Новая Почта Глобал в США, Великобритании, Китае, Германии, по которым интернет-магазины будут доставлять ваши заказы.

Затем заказ со складов перевозят в Украину и доставляют на ваше отделение НП.

Итак, чтобы заказать товар с официального сайта Apple, вам необходимо:

  1. Перейти на сайт Apple и зарегистрироваться. Если вы пользователь iPhone, iPad или MacBook, войти в личный кабинет вы можете с помощью Apple ID.
  2. После входа в личный кабинет можно начинать выбор товара.
  3. Найдите технику, которая вас интересует, а после детального ознакомления с товаром можно начинать оформлять заказ.
  4. Рядом с каждым товаром есть кнопка Купить, нажмите на нее.
  5. Теперь выберите цвет, количество памяти и другие параметры.
  6. При оформлении товара укажите персональные данные, доступные вам в категории Мои адреса для шопинга.
  7. Оплатите покупку.
  8. После этого вы получите на электронную почту уникальный трек-номер для отслеживания посылки. Его нужно ввести в личном кабинете сервиса NP Shopping, чтобы добавить новую отправку.
  9. Через несколько дней товар поступит на американский склад НП. После этого вашу технику отправят по адресу в Украину.
  10. Свой товар вы получите в ближайшем отделении Новой Почты в Украине.

В отделении вы должны оплатить стоимость доставки, а затем наслаждаться новой покупкой!

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