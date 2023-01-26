Компания Apple давно покорила сердца миллионов людей во всем мире изысканным дизайном и качеством своей продукции.
Недаром техника Apple уже несколько десятков лет подряд занимает первое место в рейтинге лучших гаджетов мира.
Факты ICTV узнавали, как заказать технику Apple с официального сайта компании в Украину.
Заказ с сайта Apple в Украине
К сожалению, доставка из Америки в Украину вызывает очень много сложностей, ведь компания Apple не работает с украинскими адресами.
Но ведь заказывать технику с официального сайта гораздо выгоднее, чем покупать в магазинах уже в Украине. На это есть три причины:
- На официальном сайте более выгодные цены — это особенно заметно, если покупать несколько товаров сразу.
- Стопроцентная гарантия оригинальности — покупая товар в Украине у неофициальных представителей, можно легко наткнуться на мошенников, торгующих качественными подделками. Поэтому заказывая продукцию Apple с официального сайта, вы можете быть на 100% уверены в оригинальности товара.
- Быстрый доступ к новинкам, которые приезжают в Украину с опозданием.
Как заказать с сайта Apple в Украину
Заказывать технику Apple с официального сайта можно только через специальные сервисы. Например, вы можете заказать товар из Америки с доставкой в Украину через сервис NP Shopping от компании Новая Почта Глобал.
НП Shopping – это легкая доставка в Украину товаров из онлайн-магазинов США, Великобритании и Польши по принципу форвардинга.
Форвардинг от Новая почта Глобал предоставляет возможность заказать товар без посредников и получить полное сопровождение на заказ, включая доставку прямо в Украину.
Сперва вам нужно зарегистрироваться на сервисе НП Shopping.
После регистрации в вашем личном кабинете автоматически появится адрес для шопинга и персональный идентификатор.
Мои адреса для шопинга – это адреса складов партнеров Новая Почта Глобал в США, Великобритании, Китае, Германии, по которым интернет-магазины будут доставлять ваши заказы.
Затем заказ со складов перевозят в Украину и доставляют на ваше отделение НП.
Итак, чтобы заказать товар с официального сайта Apple, вам необходимо:
- Перейти на сайт Apple и зарегистрироваться. Если вы пользователь iPhone, iPad или MacBook, войти в личный кабинет вы можете с помощью Apple ID.
- После входа в личный кабинет можно начинать выбор товара.
- Найдите технику, которая вас интересует, а после детального ознакомления с товаром можно начинать оформлять заказ.
- Рядом с каждым товаром есть кнопка Купить, нажмите на нее.
- Теперь выберите цвет, количество памяти и другие параметры.
- При оформлении товара укажите персональные данные, доступные вам в категории Мои адреса для шопинга.
- Оплатите покупку.
- После этого вы получите на электронную почту уникальный трек-номер для отслеживания посылки. Его нужно ввести в личном кабинете сервиса NP Shopping, чтобы добавить новую отправку.
- Через несколько дней товар поступит на американский склад НП. После этого вашу технику отправят по адресу в Украину.
- Свой товар вы получите в ближайшем отделении Новой Почты в Украине.
В отделении вы должны оплатить стоимость доставки, а затем наслаждаться новой покупкой!