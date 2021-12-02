Apple решила попрощаться с популярной моделью смартфона — iPhone 6 Plus. Уже 31 декабря компания отправит его в список винтажных устройств.

Письмо с таким заявлением Apple разослала своим сотрудникам.

Подобную практику корпорация использует в тех случаях, когда прошло более пяти лет с прекращения производства устройства. Правда, ремонтировать iPhone 6 Plus можно будет в сервисных центрах компании еще два года. Это возможно при условии наличия необходимых компонентов.

Напомним, что культовые iPhone 6 и iPhone 6 Plus представили публике еще в 2014 году. В сравнении с iPhone 5, эти девайсы имели обновленный дизайн, мощный процессор и кучу интересных новинок. На момент выхода эти смартфоны были очень дорогими — за модель с 16 ГБ памяти компания просила от $649.

И хотя Apple прекратила производство iPhone 6 Plus в 2016 году из-за выхода новых моделей, базовый iPhone 6 по-прежнему продавался в розничных магазинах до 2018 года — его отправят в список винтажных устройств немного позже.

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Но для любителей старых iPhone есть отличная новость — уже в начале следующего года Apple представит iPhone SE 3, который получит физическую кнопку домой и технологию TouchID. Он практически не будет отличаться внешне от iPhone 6, так что часть фанатов он все же сможет покорить. За бюджетник попросят от $399.