Apple может представить первую гарнитуру смешанной реальности уже 6 июня на презентации WWDC 2022.

Обзорщик Паркер Ортолани заявил в Twitter, что обнаружил сразу две заявки Apple на регистрацию торговой марки realityOS. Учитывая, что инсайдеры уже не однократно сообщали о разработке гарнитуры смешанной реальности, realityOS приписывают именно этому устройству.

It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022