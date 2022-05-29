Apple может представить первую гарнитуру смешанной реальности уже 6 июня на презентации WWDC 2022.

Обзорщик Паркер Ортолани заявил в Twitter, что обнаружил сразу две заявки Apple на регистрацию торговой марки realityOS. Учитывая, что инсайдеры уже не однократно сообщали о разработке гарнитуры смешанной реальности, realityOS приписывают именно этому устройству.

It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022

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Заявки были поданы еще в декабре, и крайний срок для подачи патентов — 8 июня 2022 года. Учитывая, что WWDC 2022 будет проходить с 6 по 10 июня, Apple может раскрыть подробности о будущем гаджете.

Известно, что работа над гарнитурой началась еще 7 лет назад — у Apple были явные проблемы с разработкой. К примеру, ранее сообщалось о неполадках с охлаждением устройства.

Инсайдеры также раскрыли характеристики и цену гарнитуры смешанной реальности — новинка получит сразу 14 камер, чтобы отслеживать мимику пользователя, и будет самостоятельно фиксировать движения рук. Аналоги от конкурентов делают это с помощью дополнительных контроллеров.

Дизайном новинки занимался бывший главный директор по дизайну Apple Джони Айв, который раньше отвечал за эргономику устройств.

Если новинку и представят в 2022 году, то в продажу она поступит не раньше начала следующего года. Что касается цены, стоимость новинки будет начинаться от $2 тыс.