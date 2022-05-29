Apple проведет ежегодную презентацию WWDC с 6 по 10 июня. Инсайдеры ожидают, что компания представит обновления операционных систем практически для всех устройств, и озвучили долгожданные изменения.

Изначально, WWDC как мероприятие для разработчиков приложений — Apple традиционно представляет обновления ОС для устройств, а разработчики знакомятся с новыми инструментами и приступают к разработке программ к выходу новой iOS, которая становится доступной для пользователей уже в сентябре.

Именно первый день презентации будет самым интересным — публике покажут обновленные ОС для Mac, iPhone, Apple Watch, iPad и других устройствах Apple, которые появятся в этом году.

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Apple активно рекламирует iOS 16, позиционируя ее как большое обновление для смартфона. Однако инсайдеры уверяют, что особых изменений в дизайне системы не будет. Планируется добавить интерактивные виджеты, а также улучшить систему уведомлений от приложений. Эксперты сообщают, что система может улучшить работу и камер iPhone — режим фокусировки во время съемки могут существенно доработать.

Глобальные изменения ожидают и планшеты iPad. Программное обеспечение улучшит многозадачность, что критически важно для такого формата устройства.

И хотя умные часы Apple Watch имеют ограниченный функционал, компания ежегодно придумывает, как улучшить комфорт во время использования. С обновлением обещают изменить дизайн большинства своих циферблатов, чтобы на экране отображалось больше полезной информации.

Что касается компьютеров и ноутбуков Apple, новенькая macOS 13 может называться Mammoth.