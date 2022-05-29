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Apple реєструє торгову марку realityOS: першу гарнітуру можуть показати на початку літа

29 Травня 2022, 16:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
VR-очки
Джерело: Depositphotos

Apple може уявити першу гарнітуру змішаної реальності вже 6 червня на презентації WWDC 2022. Про це заявив

Оглядач Паркер Ортолані заявив у Twitter, що виявив відразу дві заявки Apple на реєстрацію торгової марки realityOS. З огляду на те, що інсайдери вже не одноразово повідомляли про створення гарнітури змішаної реальності, realityOS приписують саме цьому пристрою.

Зараз дивляться

Заявки були подані ще у грудні, і крайній термін для подачі патентів – 8 червня 2022 року. Враховуючи, що WWDC 2022 проходитиме з 6 по 10 червня, Apple може розкрити подробиці про майбутній гаджет.

Відомо, що робота над гарнітурою почалася ще 7 років тому – Apple мала явні проблеми з розробкою. Наприклад, раніше повідомлялося про неполадки з охолодженням пристрою.

Інсайдери також розкрили характеристики та ціну гарнітури змішаної реальності – новинка отримає відразу 14 камер, щоб відстежувати міміку користувача, і самостійно фіксуватиме рухи рук. Аналоги конкурентів роблять це з допомогою додаткових контролерів.

Дизайном новинки займався колишній головний директор із дизайну Apple Джоні Айв, який раніше відповідав за ергономіку пристроїв.

Якщо новинку і представлять у 2022 році, то у продаж вона надійде не раніше за початок наступного року. Щодо ціни, вартість новинки починатиметься від $2 тис.

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Apple
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