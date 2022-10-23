Apple выпустит iPhone 15 Ultra с титановым корпусом. Слухи об этом появились спустя месяц после выхода линейки iPhone 14, в которых обновлений обнаружилось не так уж и много.

В 2023 году компания только увеличит разрыв между базовыми моделями и версиями Pro. Также на рынок выйдет версия Ultra, которая создаст еще один разрыв между устройствами, но теперь с Pro.

Это нужно для того, чтобы выделить один единственный флагман среди остальных топовых версий. К примеру, между iPhone 14 Pro и 14 Pro Max разница только в размере.

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Теперь новенький iPhone 15 Ultra появится на рынке в титановом корпусе, чтобы выделяться даже среди гаджетов Apple.

Титан — очень сложный материал в обработке, но он заметно лучше стали благодаря легкости и надежности. Этот металл не боится царапин и готов даже к самым сложным испытаниям.

К тому же, это позитивно скажется на репутации Apple — титановые смартфоны на рынке это большая редкость, и компания только подчеркнет уникальность своих устройств.

Помимо обновленного корпуса, iPhone 15 Ultra получит новый чипсет, разъем USB-C для зарядки и улучшенную фронтальную камеру. Впрочем, до презентации новеньких iPhone чуть меньше года, и за это время может многое измениться.

Вполне возможно, это будет последний гаджет, который создаст директор по дизайну в компании. Недавно стало известно, что Эванс Хэнки покидает компанию, но следующие месяцев будет дорабатывать, чтобы у Apple было время найти достойную замену.