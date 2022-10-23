Apple випустить iPhone 15 Ultra із титановим корпусом. Чутки про це з’явилися через місяць після виходу лінійки iPhone 14, в яких оновлень виявилося не так вже й багато.

У 2023 році компанія тільки збільшить розрив між базовими моделями та версіями Pro. Також на ринок вийде версія Ultra, яка створить ще один розрив між пристроями, але тепер з Pro.

Це потрібно для того, щоб виділити один єдиний флагман серед решти топових версій. Наприклад, між iPhone 14 Pro та 14 Pro Max різниця лише у розмірі.

Зараз дивляться

Тепер новий iPhone 15 Ultra з’явиться на ринку в титановому корпусі, щоб виділятися навіть серед гаджетів Apple.

Титан – дуже складний матеріал в обробці, але він помітно кращий за сталь завдяки легкості та надійності. Цей метал не боїться подряпин і готовий навіть до найскладніших випробувань.

До того ж це позитивно позначиться на репутації Apple – титанові смартфони на ринку – це велика рідкість, і компанія лише підкреслить унікальність своїх пристроїв.

Крім оновленого корпусу, iPhone 15 Ultra отримає новий чипсет, роз’єм USB-C для заряджання та покращену фронтальну камеру. Втім, до презентації новеньких iPhone трохи менше року, і за цей час може багато що змінитися.

Цілком можливо, це буде останній гаджет, який створить директор з дизайну компанії. Нещодавно стало відомо, що Еванс Генкі залишає компанію, але наступні місяці доопрацьовуватиме, щоб у Apple був час знайти гідну заміну.