Как вернуть деньги за подписку Apple — инструкция

Всем известно, что в App Store есть множество платных приложений. Если вы случайно купили приложение, игру или любую другую подписку или вам не нравится платный приложение, деньги за такую покупку можно вернуть.

Как вернуть деньги за подписку Apple — читайте в нашем материале.

Инструкция

Для некоторых покупок в магазинах App Store, iTunes Store, Apple Books и в других сервисах Apple можно оформить возмещение.

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Запросить возмещение можно в веб-браузере на любом устройстве Apple.

Выполните вход на сайте reportaproblem.apple.com

На ваше устройство придет код-подтверждение, укажите его.

На главной странице нажмите на Я хочу (І’d like to), а затем выберите Оформить запрос на возврат (Request a refund).

На экране появится строка, где нужно указать причину возврата средств.

Теперь выберите приложение, подписку или другой элемент, а затем нажмите кнопку Отправить.

Кстати, если средства были списаны за подписку, которая вам больше не нужна, вы также можете отменить ее.

Впоследствии вам должно прийти подтверждение возмещения. В таком случае, ожидайте свои деньги в ближайшее время.

На сайте reportaproblem.apple.com также можно проверить статус вашего запроса:

Войдите на сайт и авторизуйтесь. Найдите на главной странице кнопку Check Status of Claims (Проверить статус запросов). Чтобы просмотреть статус, нажмите Pending (В ожидании)

Когда вернут средства

Если возврат подтвержден, средства будут возмещены на вашу карту, с которой их сняли. Средства зачислятся на вашу карту в течение:

средства на счету Apple ID в магазине — до 48 часов ;

; оплата со счета мобильного телефона — до 60 дней ;

; другие способы оплаты — до 30 дней.

Если в течение этого времени средства не поступят, обратитесь в свой банк.