Компания Apple представила новые iPhone 13 на ежегодной презентации 14 сентября. Мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии.

Как и прошлогодние iPhone 12, новые iPhone 13 появятся в продаже в четырех модификациях: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Утечки от инсайдеров подтвердились — новые смартфоны почти не отличаются дизайном от прошлогодних моделей. Изменения коснулись выреза на верхней части экрана и расположение задних камер — теперь они расположены диагонально.

Размеры дисплеев остались прежними, но топовые модели iPhone 13 Pro и Pro Max получили частоту обновления до 120 Гц.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max появятся в модификации с 1 ТБ внутреннего хранилища, а iPhone 13 mini, iPhone 13 останутся без версий с 64 Гб. На этот шаг компания пошла из-за увеличения качества фото и видео, которые требуют больше памяти для хранения.

Компания оснастила новые смартфоны чипсетом A15 собственного производства, созданного специально для новых устройств. Новый процессор обещает увеличить производительность в сравнении с прошлогодней моделью.

Apple улучшила работу камер для всех устройств — во время съемки заметно улучшится стабилизация и 2,5-кратное увеличение.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили улучшенную широкоугольную камеру с автофокусом, а у основной камеры появилась функция микросъемки.

Все датчики получили поддержку ночного режима.

Цены на смартфоны:

iPhone 13 mini — от $699;

iPhone 13 — от $799;

iPhone 13 Pro — от $999;

iPhone 13 Pro Max — от $1099.

Новые iPhone 13 будут доступны для предзаказа уже с 17 сентября, а в продаже появятся с 30 сентября.