В новеньких умных часах Apple Watch Ultra обнаружили серьезную проблему. Отображение на дисплее вибрирует, делая информацию невозможной для прочтения.

Недоработку обнаружили первые владельцы Apple Watch Ultra по цене от $800. Желейный экран появляется тогда, когда одна половина дисплея обновляется медленнее другой. Из-за этого изображение отображается некорректно.

Le jelly scrolling est de retour sur la nouvelle #applewatchultra ???? pic.twitter.com/0cbmNClfcg — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 28, 2022

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Впрочем, пока проблему тяжело назвать распространенной — о ней на данный момент заявило лишь несколько человек. К тому же, она появляется только во время прокрутки уведомлений в часах.

Подобная проблема — не новинка для гаджетов Apple — прошлогодний iPad Mini 6 также страдал от желейного экрана. Тогда компания заявила, что это нормально для ЖК-дисплеев. Правда, это не понравилось пользователям и они подали коллективный иск на производителя.

Возможно, всему виной новые возможности часов — Apple Watch Ultra получили OLED-дисплей с яркостью 2000 нит, что в 2 раза ярче, чем у Watch Series 8. К тому же, у новеньком девайсе больший дисплей, что негативно сказалось на долговечности и автономности устройства.

Компания пока никак не прокомментировала эту проблему — похоже, она не очень распространена.

Правда, не только в часах из серии новых гаджетов Apple обнаружили проблему — к примеру, беспроводные наушники AirPods Pro 2 невозможно отремонтировать. В случае поломки устройство можно только выкинуть и купить новое.