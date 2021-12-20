Накануне новогодних праздников в столице уже установили главную елку страны, поэтому пора искать новогоднюю красавицу и для своего дома.

Где купить елку, какую выбрать и сколько она будет стоить – читайте далее в материале.

На этой неделе в Киеве открылись новогодние рынки, где елки стоят от 300 до 700 грн. Сосну везут из Черниговской области, а елку – из Карпат.

Надежда продает елки в столице уже десять лет. Она продемонстрировала ритуал всех продавцов – проводить деньгами по веткам.

– У нас на Житомирщине всегда так делают. Первыми деньгами, которые зарабатываешь, проводишь по товару, а потом – продается все. В прошлом году наш первый заработок был 300 грн. Мы провели, и до конца года до обеда все было продано! – рассказала Надежда.

Но цены на базарах кусаются, поэтому многие жители столицы едут за город, где и выбор больше, и стоимость елок ниже. Продавцы объясняют – дорожает и закупка, и доставка.

– В прошлом году официальная цена в лесничестве была 67 грн, а в этом – 103-108 грн. В прошлом году из Волынской и Ровенской области можно было за 15–16 тыс. грн. приехать, в этом – за 25-28 тыс. грн, – говорит Авас, продавец новогодних елок.

Еще один вариант – купить из рук у черных перекупщиков нелегальной древесины. До сих пор наказать продавцов рубленого — почти невозможно.

— Если мы не докажем, что человек уничтожил этот лес, а это будет довольно сложно, то привлечь к ответственности можно только за торговлю с рук. А это очень небольшой штраф – 51 грн, – рассказал эколог Александр Соколенко.

А чтобы такое сделать невозможным, лесоводы начинают проводить рейды по лесам и молодым посадкам хвойных пород.

Главный лесничий одного из киевских областных лесхозов Михаил Линкевич рассказал, что молодые посадки нужно прореживать, потому что деревья конкурируют за свет и питательные вещества. То есть заготовка елок – естественный процесс, убирают более слабые и ниже по высоте.

Приблизительно каждое третье дерево надо срезать, чтобы другие росли качественно и продуктивно. После этого каждое дерево опечатывают, чтобы елка имела свой код.

Многие украинцы в последние годы покупают одну елку на всю жизнь – искусственную. Современная индустрия выпускает абсолютно любые виды елок: есть и белые, и заснеженные, и просто зеленые, на любой вкус и кошелек.

— Не хочется живую елку брать, жаль ее потом выбрасывать. Она через два месяца усохнет, а эту можно использовать каждый год, — говорит покупатель Наталья.

Менеджер по продаже искусственных елок Марина советует выбирать дерево из так называемого “литого” пластика. Но сторонников живых елок это не убеждает, они утверждают, что для них атмосфера праздника важнее.

Также можно купить елку в горшке и высадить у себя на даче. Именно по такому пути пошел народный артист Украины Павел Зибров. В его дворе растет много разных елок, которые он украшает прямо на улице.

– У нас в доме стоит искусственная елка, которую мы украшаем в гостиной. Нам жалко резать в лесу. Во дворе растут натуральные, я ни в коем случае не могу пойти с пилой и срезать их, – рассказал Павел Зибров.

Павел признался, что обычно на украшение двухметровой елки тратит целый день.

— Я не политик и не президент, но у меня есть бренд, свой собственный бренд. Олежка Винник – ты не конкурент, потому что у меня усы, а усы бренд, – шутит Павел Зибров.

Итак, какой бы ни была ваша новогодняя елка – искусственной или живой, дешевой или дорогой, маленькой или большой – главное, чтобы она была и дарила вам уют и тепло на праздники.