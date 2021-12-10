Известные за пределами страны искусственные новогодние елки изготовляют в Прикарпатье в селе Ковалевка.

Владелец фабрики основал свой бизнес в начале 2000-х годов. Сначала возил деревца и новогодние украшения из Польши, а потом понял, что праздник можно творить и дома.

Теперь семейный бизнес изготавливает 140 разновидностей елок и уже на мировом рынке потеснил главных конкурентов – китайцев.

Работник елочной фабрики Иван вручную нитями крепит веточку к веточке. Аналогов такой, так называемой канадской елки, в Украине нет. Она сложная в изготовлении и поэтому дорогая в производстве. В прошлом году именно такие елки отправляли из Прикарпатья заказчикам в Англию и Прибалтику.

– За смену можно изготовить около 1 тыс. веточек. Это тяжело, болят пальцы и руки, – говорит Иван Терзивец, работник производства.

Вместе с Иваном на производстве уже 12 лет работает и Василий. Шутит, имеет такой опыт, что складывает елки с закрытыми глазами.

– Утром проснулся, кофе попил и уже на работе. Когда начинается сезон, это конец новогодних праздников, так у нас круглый год новогоднее настроение, – добавил Василий Валярчук.

Новогоднее настроение в селе Ковалевка длится ежегодно с февраля по декабрь. И так уже два десятилетия, с тех пор как местный житель Петр Билинский открыл здесь елочную фабрику.

– На европейский рынок попасть сложно, потому что мы туда пробивались последние пять лет. Мы у них покупаем сырье, пленку ПВХ, и когда мы изготавливаем елку и отправляем им, мы обязаны на сырье делать новые сертификаты европейского образца, — поделился Петр Билинский, владелец производства.

Петр уверяет, что деревца производят исключительно из экологически чистых материалов – из гранул, которые используют для упаковки продуктов. Краски тоже берут нетоксичные.

В этом году здесь изготовили уже более 100 тыс. елок. В цехе над ними работают около сотни человек. В предновогодние месяцы, когда много заказов, приходится нанимать работников дополнительно.

Самая дешевая, 35-сантиметровая красавица, стоит 20 грн. Самая дорогая – шестиметровая – 55 тыс. грн.

Елки из Ковалевки будут украшать кулуары Верховной Рады и Офис президента. А уже после новогодних и рождественских праздников — деревья Прикарпатья поедут на международную выставку в Германию. Во Франкфурте-на-Майне они будут представлять Украину в качестве новогодних трендов 2023 года.