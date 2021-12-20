Напередодні новорічних свят у столиці вже встановили головну ялинку країни, тож настав час шукати новорічну красуню і для свого дому.

Де купити ялинку, яку обрати і скільки вона коштуватиме – читайте далі у матеріалі.

Цього тижня у Києві відкрилися новорічні базари, де ялинки коштують від 300 до 700 грн. Сосну везуть з Чернігівської області, а ялинку – з Карпат.

Надія продає ялинки в столиці вже 10 років. Вона продемонструвала ритуал всіх продавців – проводити грошима по гілках.

– У нас на Житомирщині завжди так роблять. Першими грошима, які заробляєш, проводиш по товару, і потім – продається все. Минулого року наш перший заробіток був 300 грн. Ми провели, і до кінця року до обіду було все продано! – розповіла Надія.

Але ціни на базарах кусаються, тож чимало жителів столиці їдуть за місто, де і вибір більший, і вартість ялинок нижча. Продавці пояснюють – дорожчає і закупка, і доставка.

– У минулому році офіційна ціна у лісництві була 67 грн, а в цьому – 103-108 грн. Минулого року з Волинської і Рівненської області можна було за 15-16 тис. грн. приїхати, цьогоріч – за 25-28 тис. грн, – каже Авас, продавець новорічних ялинок.

Ще один варіант – купити з рук у чорних перекупників нелегальної деревини. Ще й досі покарати продавців рубаного – майже неможливо.

– Якщо ми не доведемо, що людина знищила цей ліс, а це буде доволі складно, то притягнути до відповідальнотсі можна лише за торгівлю з рук. А це дуже невеликий штраф – 51 грн, – розповів еколог Олександр Соколенко.

А щоб таке унеможливити, лісівники починають проводити рейди по лісах та молодих посадках хвойних порід.

Головний лісничий одного з київських обласних лісгоспів Михайло Лінкевич розповів, що молоді посадки треба проріджувати, бо дерева конкурують за світло і поживні речовини. Тобто заготівля ялинок – природний процес, прибирають більш слабкі та нижчі за висотою.

Приблизно кожне третє дерево треба зрізати, щоб інші росли якісно і продуктивно. Після цього кожне дерево опечатують, щоб ялинка мала свій код.

Чимало українців останніми роками купують одну ялинку на все життя – штучну. Сучасна індустрія випускає абсолютно будь-які види ялинок: є і білі, і засніжені, і просто зелені, на будь-який смак і гаманець.

– Не хочеться живу ялинку брати, шкода її потім викидати. Вона за дві місяці всохне, а цю можна використовувати щороку, – каже покупець Наталія.

Менеджер з продажу штучних ялинок Марина радить обирати дерево з так званого “литого” пластику. Та прибічників живих ялинок це не переконує, вони стверджують, що для них атмосфера свята – важливіша.

Також можна купити ялинку у вазоні і висадити у себе на дачі. Саме таким шляхом пішов народний артист України Павло Зібров. У його подвір’ї росте багато різних ялинок, які він прикрашає просто на вулиці.

– У нас в домі стоїть штучна ялинка, яку ми прикрашаємо у вітальні. Нам шкода різати в лісі. У дворі ростуть натуральні, я в жодному разі не можу піти з пилкою і зрізати їх, – розповів Павло Зібров.

Павло зізнався, що зазвичай на прикрашання двометрової ялинки витрачає цілий день.

– Я не політик і не президент, та маю бренд, свій власний бренд. Олежка Винник – ти не конкурент, бо в мене вуса, а вуса бренд, – жартує Павло Зібров.

Отже, якою б не була ваша новорічна ялинка – штучною чи живою, дешевою чи дорогою, маленькою чи великою – головне, щоб була і дарувала вам затишок та тепло на свята.