Сегодня, 18 декабря, в Киеве торжественно зажигают главную елку страны, которая расположена в центре столицы на Софийской площади.

Праздничное дерево засияло огоньками ровно в 17.00. На открытие собралось множество киевлян и гостей города.

Онлайн-трансляция открытия елки в Киеве

В этом году тема главной локации посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос. Главную елку, высота которой 31 метр, украшают более 20 тыс. игрушек – красного и золотого оттенков, а над деревом засияла 10-ти километровая гирлянда в виде большого купола. Стоит отметить, что в этом году елка искусственная.

Вместе с этим открыли и весь новогодний городок на площади. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому установили каток в виде тоннеля.

Также на площади есть теплая арт-зона для отдыха.

В 2021 году в Киеве нарушили ежегодную традицию зажигания елки на День святого Николая, 19 декабря. В эту дату ее торжественно зажигали восемь лет подряд.

С чем связан перенос даты — неизвестно. Однако ранее организаторы говорили, что делают все возможное, чтобы главная новогодняя локация Киева была готова к 18 декабря.

Главную новогоднюю елку начали монтировать в Киеве 29 ноября.

Само дерево и все декорации обошлись в 25-27 млн грн. Средства предоставили спонсоры и организаторы. Подробнее о том, как украсили Софийскую площадь – читайте на Фактах ICTV.