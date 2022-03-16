Католическую Пасха в 2022 году в Украине будут праздновать 17 апреля — на неделю раньше православной. У христиан восточного обряда Светлое Христово Воскресение приходится на 24 апреля.

Различные даты празднования возникли из-за использования разных календарей: католики ориентируются на григорианский, а православные – на юлианский.

Иногда даты совпадают, например, в 2017 году православные и католики праздновали Пасху в один день. В следующий раз это повторится уже в 2025 году.

Однако у всех христиан Пасха не имеет постоянной даты, это переходный праздник.

Читайте также: Даты Пасхи до 2030 и как определяется

Мы также писали, когда родительские субботы в 2022 году. Каждый год эти поминальные дни зависят от даты празднования Пасхи.

Постоянная дата только у Дня поминовения покойных воинов – 9 мая. А Дмитриевская поминальная суббота привязана ко Дню святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября), поэтому всегда отмечается в субботу, предшествующую празднику.