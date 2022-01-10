Родительские субботы – это особенные дни, когда православные поминают покойных родственников, друзей или знакомых. Ежегодно их даты меняются, поскольку зависят от празднования Пасхи.

Постоянную дату имеет только День поминовения усопших воинов – 9 мая. А Дмитриевская поминальная суббота привязана ко Дню святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября), поэтому всегда отмечается в субботу, предшествующую празднику.

Календарь поминальных дней в 2022 году:

9 мая — День поминовения усопших воинов.

26 февраля — Мясопустная суббота.

19 марта — суббота Великого поста.

26 марта — суббота Великого поста.

2 апреля – суббота Великого поста.

3 мая – Радоница.

11 июня — Троицкая родительская суббота.

5 ноября — Дмитровская родительская суббота.

Кроме этого, в Украине распространены народные поминальные дни, которые в 2022 году выпадают на 8 октября (Покровская родительская суббота) и 19 ноября (Михайловская родительская суббота).

Хотя это исключительно народная традиция, однако украинцы в эти дни ходят на кладбища, чтобы помянуть усопших родственников.

Что делать в поминальные дни

Согласно традициям, утром нужно сходить в церковь, поставить свечу за упокой и заказать молебен за умерших. В отцовскую субботу священники проводят заупокойные Божественные литургии, а после них — всеобщие панихиды.

Если же нет возможности сходить в церковь, желательно передать записку с именами усопших, чтобы за них помолились во время утренней литургии.

После службы в церкви можно сходить на кладбище, а уже дома накрыть скромный поминальный обед.