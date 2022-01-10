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Поминальные дни и родительские субботы 2022: даты и традиции

10 января 2022, 14:56
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
свечи
Источник: Depositphotos

Родительские субботы – это особенные дни, когда православные поминают покойных родственников, друзей или знакомых. Ежегодно их даты меняются, поскольку зависят от празднования Пасхи.

Постоянную дату имеет только День поминовения усопших воинов – 9 мая. А Дмитриевская поминальная суббота привязана ко Дню святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября), поэтому всегда отмечается в субботу, предшествующую празднику.

Календарь поминальных дней в 2022 году:

  • 9 мая — День поминовения усопших воинов.
  • 26 февраля — Мясопустная суббота.
  • 19 марта — суббота Великого поста.
  • 26 марта — суббота Великого поста.
  • 2 апреля – суббота Великого поста.
  • 3 мая – Радоница.
  • 11 июня — Троицкая родительская суббота.
  • 5 ноября — Дмитровская родительская суббота.

Кроме этого, в Украине распространены народные поминальные дни, которые в 2022 году выпадают на 8 октября (Покровская родительская суббота) и 19 ноября (Михайловская родительская суббота).

Хотя это исключительно народная традиция, однако украинцы в эти дни ходят на кладбища, чтобы помянуть усопших родственников.

Что делать в поминальные дни

Согласно традициям, утром нужно сходить в церковь, поставить свечу за упокой и заказать молебен за умерших. В отцовскую субботу священники проводят заупокойные Божественные литургии, а после них — всеобщие панихиды.

Если же нет возможности сходить в церковь, желательно передать записку с именами усопших, чтобы за них помолились во время утренней литургии.

После службы в церкви можно сходить на кладбище, а уже дома накрыть скромный поминальный обед.

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