Католицький Великдень у 2022 році в Україні святкуватимуть 17 квітня – на тиждень раніше за православний. У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння припадає на 24 квітня.

Різні дати святкування виникли через використання різних календарів: католики орієнтуються на григоріанський, а православні – на юліанський.

Іноді дати збігаються, наприклад, у 2017 році православні та католики святкували Великдень в один день. Наступного разу таке повториться вже у 2025 році.

Однак у всіх християн Великдень не має постійної дати, це свято перехідне.

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Ми також писали, коли батьківські суботи в 2022 році. Щороку ці поминальні дні залежать від дати святкування Великодня.

Постійну дату має лише День поминання покійних воїнів – 9 травня. А Дмитрівська поминальна субота прив’язана до Дня святого великомученика Димитрія Солунського (8 листопада), тому завжди відзначається в суботу, яка передує святу.