Как рассчитывается дата Пасхи

Все православные верующие знают, что Пасха не имеет постоянной даты. Она определяется за формулой, утвержденной для всех церквей на I Вселенском соборе в 325 году.

В частности, праздник всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после дня весеннего равноденствия.

Однако в XVI веке после введения григорианского (нового) стиля появились различия в определении даты Пасхи между церквями западного и восточного обрядов. Католики начали использовать новую формулу вычисления праздника, а православные сохранили юлианский (старый) стиль календаря. Поэтому Пасха у них в разные дни, хотя иногда они совпадают.

Для расчета даты церковь пользуется так называемыми пасхалиями - специальными таблицами (православная - александрийскими, а католическая - григорианскими).