Даты Пасхи до 2033 года и как определяется
Праздники в Украине

Даты Пасхи до 2033 года и как определяется

9 января 2025, 13:35 Валентина Летяк

Пасху в 2024 году христиане западного обряда отпраздновали 31 марта, а христиане восточного обряда — 5 мая. Как определяется дата праздника и какого числа будет Светлое Христово Воскресение до 2033, читайте на сайте Факты ICTV.

Как рассчитывается дата Пасхи

Все православные верующие знают, что Пасха не имеет постоянной даты. Она определяется за формулой, утвержденной для всех церквей на I Вселенском соборе в 325 году.

В частности, праздник всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после дня весеннего равноденствия.

Однако в XVI веке после введения григорианского (нового) стиля появились различия в определении даты Пасхи между церквями западного и восточного обрядов. Католики начали использовать новую формулу вычисления праздника, а православные сохранили юлианский (старый) стиль календаря. Поэтому Пасха у них в разные дни, хотя иногда они совпадают.

Для расчета даты церковь пользуется так называемыми пасхалиями - специальными таблицами (православная - александрийскими, а католическая - григорианскими).

Какого числа Пасха 2024

Православная – 5 мая, католическая – 31 марта.

Какого числа Пасха 2025

Православная и католическая в один день – 20 апреля.

Какого числа Пасха 2026

Православная – 12 апреля, католическая – 5 апреля.

Какого числа Пасха 2027

Православная – 5 мая, католическая – 28 марта.

Какого числа Пасха 2028

Православная и католическая – 16 апреля.

Какого числа Пасха 2029

Православная – 8 апреля, католическая – 1 апреля.

Какого числа Пасха 2030

Православная – 28 апреля, католическая – 21 апреля.

Какого числа Пасха 2031

Православная и католическая – 13 апреля.

Какого числа Пасха 2032

Православная – 2 мая, католическая – 28 марта.

Какого числа Пасха 2033

Православная – 24 апреля, католическая – 17 апреля.

