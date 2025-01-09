Пасху в 2024 году христиане западного обряда отпраздновали 31 марта, а христиане восточного обряда — 5 мая. Как определяется дата праздника и какого числа будет Светлое Христово Воскресение до 2033, читайте на сайте Факты ICTV.
Как рассчитывается дата Пасхи
Все православные верующие знают, что Пасха не имеет постоянной даты. Она определяется за формулой, утвержденной для всех церквей на I Вселенском соборе в 325 году.
В частности, праздник всегда приходится на первое воскресенье после первого полнолуния, следующего после дня весеннего равноденствия.
Однако в XVI веке после введения григорианского (нового) стиля появились различия в определении даты Пасхи между церквями западного и восточного обрядов. Католики начали использовать новую формулу вычисления праздника, а православные сохранили юлианский (старый) стиль календаря. Поэтому Пасха у них в разные дни, хотя иногда они совпадают.
Для расчета даты церковь пользуется так называемыми пасхалиями - специальными таблицами (православная - александрийскими, а католическая - григорианскими).
Какого числа Пасха 2024
Православная – 5 мая, католическая – 31 марта.
Какого числа Пасха 2025
Православная и католическая в один день – 20 апреля.
Какого числа Пасха 2026
Православная – 12 апреля, католическая – 5 апреля.
Какого числа Пасха 2027
Православная – 5 мая, католическая – 28 марта.
Какого числа Пасха 2028
Православная и католическая – 16 апреля.
Какого числа Пасха 2029
Православная – 8 апреля, католическая – 1 апреля.
Какого числа Пасха 2030
Православная – 28 апреля, католическая – 21 апреля.
Какого числа Пасха 2031
Православная и католическая – 13 апреля.
Какого числа Пасха 2032
Православная – 2 мая, католическая – 28 марта.
Какого числа Пасха 2033
Православная – 24 апреля, католическая – 17 апреля.