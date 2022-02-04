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День ангела Тимофея: поздравления в открытках, СМС и значение имени

4 февраля 2022, 09:03
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
День ангела Тимофея: поздравления в открытках, СМС и значение имени
Источник: Pexels

4 февраля отмечают день ангела Тимофея. Именины празднуются в честь памяти святого апостола Тимофея, который был любимым учеником апостола Павла.

В народе 4 февраля называли — Тимофей-полузимник или Тимофеев день. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Тимофея в открытках и СМС. Если у вас есть знакомые обладатели этого имени, не забудьте поздравить их.

Поздравления с днем ангела Тимофея в открытках

З Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Поздравления с снем ангела Тимофея в СМС

***

От души тебя поздравим,
Наш любимый Тимофей,
Дружно мы тебе желаем
Новых веяний, идей!
Ты отличный, сильный парень,
Смелость льется через край,
Пусть придет к тебе удача,
Ты желанье загадай.

***

Тима, Тима, Тимофей,
Принимай же поскорей,
Поздравления слова,
Именины у тебя,
Так что на грусть рукой махни,
Пожелания прочти:
Будь по жизни оптимистом,
Там где надо, там артистом,
Горя никому не делай,
Дела оканчивай с победой,
И ангела благодари,
Ведь он исполнит все мечты!

***

Дорогой наш, славный Тимофей,
Будь всегда таким же сильным, смелым.
Будто сказочный мифический Орфей
Мастер ты любого, Тима, дела.

Поздравления скорее принимай
Ты от нас и в праздник пожелания
И друзей своих не забывай
В дни своих удач и процветания.

Значение имени Тимофей

Тимофей имя древнегреческого происхождения и в переводе означает тот, кто чтит Бога.

Интересно, что по православному календарю имя Тимофей упоминается 20 раз в год — в основном дважды в месяц.

Преимущественно человек с таким именем спокойный и терпеливый, он имеет бешеную популярность среди девушек. О мужчинах, которые носят имя Тимофей, часто говорят, что они — душа компании.

Обладатели этого имени часто бывают в работе дотошны, также они углубляются в детали. По своей натуре Тимофей не лидер, поскольку не умеет управлять людьми.

В отношении с женщинами Тимофеи нежен и мягок.

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Теги
іменини , Привітання , Церковні свята
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