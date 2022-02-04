4 февраля отмечают день ангела Тимофея. Именины празднуются в честь памяти святого апостола Тимофея, который был любимым учеником апостола Павла.

В народе 4 февраля называли — Тимофей-полузимник или Тимофеев день. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Тимофея в открытках и СМС. Если у вас есть знакомые обладатели этого имени, не забудьте поздравить их.

Поздравления с днем ангела Тимофея в открытках

Поздравления с снем ангела Тимофея в СМС

***

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

***

Тима, Тима, Тимофей,

Принимай же поскорей,

Поздравления слова,

Именины у тебя,

Так что на грусть рукой махни,

Пожелания прочти:

Будь по жизни оптимистом,

Там где надо, там артистом,

Горя никому не делай,

Дела оканчивай с победой,

И ангела благодари,

Ведь он исполнит все мечты!

***

Дорогой наш, славный Тимофей,

Будь всегда таким же сильным, смелым.

Будто сказочный мифический Орфей

Мастер ты любого, Тима, дела.

Поздравления скорее принимай

Ты от нас и в праздник пожелания

И друзей своих не забывай

В дни своих удач и процветания.

Значение имени Тимофей

Тимофей имя древнегреческого происхождения и в переводе означает тот, кто чтит Бога.

Интересно, что по православному календарю имя Тимофей упоминается 20 раз в год — в основном дважды в месяц.

Преимущественно человек с таким именем спокойный и терпеливый, он имеет бешеную популярность среди девушек. О мужчинах, которые носят имя Тимофей, часто говорят, что они — душа компании.

Обладатели этого имени часто бывают в работе дотошны, также они углубляются в детали. По своей натуре Тимофей не лидер, поскольку не умеет управлять людьми.

В отношении с женщинами Тимофеи нежен и мягок.